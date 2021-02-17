關心疫苗採購進度 侯友宜：希望台灣不要落後太久
記者陳志仁／新北報導
2021-02-17 13:34:20
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（17）日首度鬆口承認，因為相關政治因素的干擾，原本已要到手的500萬劑BNT疫苗生變，也讓外界關切中央採購疫苗的進度；新北市長侯友宜表示，希望台灣不要落後太久，中央能夠採購到最高品質的疫苗，及充分的量能。
侯友宜指出，接種疫苗可有效疫苗防止疫情擴大，日本從今日起開始施打疫苗，很多其他的國家已有打到70%，所以這期待政府能更加把勁、更快速的採購最佳品質疫苗，及充分的量能送回到台灣讓國人施打；台灣過去這一年已經守住嚴重的疫情，只要能施打疫苗，疫情應該很快會消散並恢復常態生活。至於這幾天的疫情趨緩，先前暫停舉辦的大型活動或春酒，是否考慮要恢復？相關的防疫措施要鬆綁？侯友宜認為，現在疫情看起來是有舒緩，但目前還是在秋冬專案裡面，天氣也不是那樣穩定，也是一個流感好發的季節，面對疫情的舒緩仍不能掉以輕心，仍採滾動式的修正，目前沒有進一步開放的想法，有信心面對下一波疫情舒緩時再做決定。
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