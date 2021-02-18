排除政治因素？BNT釋善意要給台灣疫苗 陳時中回應了
記者劉雅文/台北報導
2021-02-18 14:20:58
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，昨（17）日首度鬆口表示，因為相關政治因素干擾，先前原本已經要到手的500萬劑BNT疫苗生變。但是根據路透最新報導指出，BNT對外承諾將提供疫苗給台灣。
根據外電報導指出，BNT透過電郵向路透表示：「我們會提供台灣我們的疫苗，此為對全球承諾的一部分，相關討論工作正在進行中。」對此，指揮中心指揮官陳時中表示，德國是我們可以放心的商業夥伴。陳時中舉例，去年第一季、第二季各國醫院爆滿，德國還去英國載病患回德國治療，展現人道醫療的情操，陳提到，對此表達感謝、感佩，也一定會排除萬難，即時簽署合約，一起終結疫情。且有媒體追問，是否會跟BNT疫苗的大中華代理商上海復星來做接洽，陳時中提到，基本上我們跟BNT一直保持聯繫，至於上海復星一直沒有直接接觸，目前針對BNT購買疫苗的合約已經簽過去了，在等他們簽回來，相關購買疫苗程序上，陳時中強調，希望可以直接跟BNT做簽署。至於合約承諾大概多少劑量？陳時中僅表示，我們本來上一次合約要完成了，最後把合約送過去，他們覺得有相關問題，就一直延宕下來，現在他們表達善意，我們也希望可以快速簽訂合約，整體劑量跟原來合約一樣，等簽下來再跟大家報告。
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