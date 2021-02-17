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民進黨「司法追殺」馬英九？新春開工第一個行程就是出庭

記者陳弘志／台北報導

2021-02-17 14:03:21

前總統馬英九新春開工第一個行程是前往法院，由於出庭作證關係，導致原定出席國民黨新春團拜活動遲到近30分鐘，讓全場等候。（圖／記者陳弘志攝，2021.02.17）
▲前總統馬英九新春開工第一個行程是前往法院，由於出庭作證關係，導致原定出席國民黨新春團拜活動遲到近30分鐘，讓全場等候。（圖／記者陳弘志攝，2021.02.17）
今（17）日是新春開工日，前總統馬英九今天上午第一個行程是前往法院出庭，由於作證關係，導致原定出席國民黨新春團拜活動，馬遲到近30分鐘，讓全場等候。
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▲前總統馬英九新春開工第一個行程是前往法院，由於出庭作證關係，導致原定出席國民黨新春團拜活動遲到近30分鐘，讓全場等候。（圖／記者陳弘志攝，2021.02.17）
▲前總統馬英九新春開工第一個行程是前往法院，由於出庭作證關係，導致原定出席國民黨新春團拜活動遲到近30分鐘，讓全場等候。（圖／記者陳弘志攝，2021.02.17）
國民黨今年的新春團拜延後到上午11時舉行，不過馬英九依舊無法準時到場。前國民黨主席馬英九沒來現場，引發台下耳語，後來傳出是馬英九接到法院傳喚，必須出庭作證的關係，因此遲到30分鐘進入會場。
台北市議員羅智強今天揭露馬英九遲到的原因，是因為馬被傳喚出庭的關係。他指出，馬英九正直清廉、一介不取，卸任後卻被民進黨用多達 300 個訴訟案「司法追殺」，民進黨的用意就是要馬英九入罪下獄，導致馬英九卸任後幾乎都在跑法院，忙官司訴訟，讓馬英九變「出庭達人」，永遠陷在浩繁的訴訟過程中，龐大訴訟費用也積成天價。羅智強表示，他不為馬英九悲哀，他悲的是民進黨踐踏台灣的是非。
由於馬英九遲遲無法抵達國民黨新春團拜現場，當所有貴賓都逐一致完詞後，國民黨臨機應變，讓每名來賓都講一句新春祝福話，透過傳遞麥克風接龍下去，打發時間，直到大約11時30分，馬英九才匆匆從法院趕抵國民黨中央黨部上台致詞。馬英九上台後解釋，表示他前一個行程是出庭，被法院傳喚為證人旁聽。
▲前總統馬英九17日駁斥綠營，強調他沒有跟中國大陸接觸，也沒有非得政府一定要買大陸疫苗。（圖／記者葉政勳攝，2021.02.17）
▲前總統馬英九新春開工第一個行程是前往法院，由於出庭作證關係，導致原定出席國民黨新春團拜活動遲到近30分鐘，讓全場等候。（圖／記者葉政勳攝，2021.02.17）
 
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