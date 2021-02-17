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江澤民孫等「紅二代」秘密投資　WSJ曝螞蟻上市受阻內幕

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-02-17 13:50:37

▲《華爾街日報》報導，螞蟻集團IPO叫停的背後也牽涉到中共官場鬥爭。（圖／美聯社／達志影像）
▲《華爾街日報》報導，螞蟻集團去年11月IPO被叫停的原因除了馬雲對金融體制的批評，背後也牽涉到中共官場鬥爭。（圖／美聯社／達志影像）
阿里巴巴（Alibaba）創辦人馬雲（Jack Ma）成立的網路金融服務公司螞蟻集團（Ant Group）在去年IPO上市前夕被緊急叫停、阿里巴巴也在12月遭到中國監管機構以壟斷行為立案調查，後馬雲又失蹤近3個月才再度露面，一連串事件引發關注。
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原本外界普遍認為，馬雲遭到中國當局注意是因為批評金融體制的言論，然而近日《華爾街日報》報導指，不少「紅二代」都有秘密投資螞蟻集團，這一連串打擊科技巨頭的行動，背後可能還牽涉到中共的官場鬥爭。
《華爾街日報》報導，去年中國政府叫停螞蟻集團IPO，凸顯習近平擔憂馬雲一番批評可能對中國金融體制帶來的風險。十幾位中國政府官員、顧問還向媒體透露另一個原因：北京對螞蟻背後的人感到不安。「這些人」來自中共政治家族，對習近平及其同夥構成了潛在威脅。
▲舉世矚目的全球規模最大IPO、螞蟻科技集團原定5日上市，上海證券交易所3日晚間公布，決定暫緩螞蟻科技集團股份有限公司在科創板上市。（圖／取自螞蟻科技網頁）
▲舉世矚目的全球規模最大IPO、螞蟻集團原訂2020年11月5日IPO上市，卻在11月3日被緊急叫停。（圖／取自螞蟻科技網頁）
報導指出，過去習近平透過「反貪腐」、房地產以及其他金融政策，打擊了部分貪污行為，同時也加強了自己的控制權。螞蟻IPO叫停的理由看起來是處理網路金融的弊端，但同時也是北京不願看到企業繼續累積大量財富；同理，支付寶（Alipay）、阿里巴巴、騰訊等網路科技服務企業遭到調查的理由也是如此。
知情人士向《華爾街日報》透露，馬雲在上海論壇批評中國金融體制的談話，成為習近平決定叫停螞蟻IPO的關鍵，同時也迫使其他類似的網路金融平台縮減業務，要求防止螞蟻這類的大公司利用消費者資訊、市佔率優勢阻礙市場競爭。
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲中國央行今年1月出台政策規範支付平台的壟斷行為。（圖／美聯社／達志影像）
螞蟻在2020年上市前在招股書中列出股東名單，多達74個境內、外股東實體。其中投資者不少都是「紅二代」，江澤民的孫子江志成也是投資人之一，其在香港成立的私募基金博裕資本（Boyu Capital）透過上海、北京的投資公司、不同平台持有螞蟻集團的A類股份和C類股份。
《華爾街日報》指，馬雲和江志成的交情頗深，2012年博裕資本連同其他公司合組財團，集資71億元美元協助馬雲購回Yahoo持有的阿里巴巴股份。
螞蟻曾在2016年、2018年進行集資，分別從16個投資方募集約45億美元、募資218億人民幣，其中一個投資方就是博裕資本的子公司，持有股份佔1%、為螞蟻十大投資者。
▲阿里巴巴是中國一家提供電子商務線上交易平台的公司。（圖／翻攝自中國日報）
▲《華爾街日報》報導，阿里巴巴創辦人馬雲與紅二代的交情匪淺。（圖／NOWnews資料庫）
而另一名螞蟻秘密投資者則是賈慶林的女婿李伯潭，透過北京昭德投資（Beijing Zhaode Investment Group）多層輾轉投資螞蟻。李伯潭最著名的事蹟就是成立被稱為頂級政商會所「茅台會」。在習近平上台後，「茅台會」被反貪腐行動打擊，2016因涉入幫助周永康家族洗錢案，李伯潭被限制出境。
▲（圖／翻攝自《香港01》）
▲報導指，賈慶林的女婿李伯潭透過北京昭德投資輾轉投資螞蟻集團。（圖／翻攝自《香港01》）
港媒報導，「茅台會」公開資料上寫著成立於2009年，由茅台集團季克良、袁仁國和李伯潭在2009年12月聯袂發起的北京國酒茅台文化研究會旗下的會所，號稱「包括藝術界、文化界以及眾多商界精英」。中信集團原董事長孔丹就擔任該會名譽會長，阿里巴巴創辦人馬雲也是首屆理事會副理事。
《華爾街日報》分析指，習近平對螞蟻通過上市，其實對「紅二代」作出利益輸送並不關心，他關注的是這些人藉螞蟻賺取豐厚利潤，會進一步擴大貧富懸殊，削弱其滅貧措施。另一名官員透露，螞蟻集團的結構重組恐怕還需要一段時間才能完成，因為現在螞蟻事否能夠IPO不是高層最關心的事務。
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