「非寄生而是支援國會」 柯文哲反嗆：寄生政院在批評人
記者呂炯昌／台北報導
2021-02-17 14:02:36｜2021-02-17 14:41:12
台灣民眾黨近來再度遭爆多名黨務主管、黨工占用立法院空間，再度挨批「寄生國會」。對此，民眾黨主席柯文哲今（17）日表示，不是寄生國會，而是「支援國會」，還反嗆寄生行政院、總統府的在批評別人。
台灣民眾黨今日舉行新春視訊團拜，柯文哲率領黨秘書長謝立功、民眾黨團5位立委邱臣遠、高虹安、蔡壁如、賴香伶、張其祿與各縣市服務處黨工一起透過視訊向民眾祝賀。會後媒體聯訪時再度被問到「寄生國會」議題，柯文哲坦言，過年期間還在找房子，他還自豪應該是「支援國會」而非寄生，民眾黨就才5個不分區立委，整個黨都要支援，包括黨部文宣部主委是黨團副主任，不管文宣、智庫，都在支援整個立院工作。講到氣頭上，柯文哲還大酸，「常常那些寄生在行政院、總統府的，批評別人，我就很火大」。針對國民黨內對是否藍白合作，或視其為對手，呈現正反兩極看法，國民黨內反對派認為柯文哲無政治誠信。柯文哲對此回應表示，台灣民眾黨是一個以台灣為名，以民眾為本的政黨，要解決人民每天遇到的生活問題，從過去一年中在立法院的投票表現很清楚，投票都照議題決定，如果講的有道理，無論是國民黨、民進黨，甚至是時代力量、3Q哥（台灣基進黨陳柏維），在議題上都會尊重。柯文哲認為，如果講的沒有道理，民眾黨不會因為結盟而尋求合作，在合作態度上比較超然，純粹用議題來做結合。柯文哲表示媒體發問恐犯了邏輯上的錯誤，他反問，「你怎麼不問我們說，怎麼不跟民進黨合作？也是有可能！」