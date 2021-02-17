NBA／風之子重返鳳凰城 Nash：感覺被一種力量拉進球館
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-17 14:17:01
布魯克林籃網今天在沒有Kevin Durant和Kyrie Irving的情況下，出戰西區強權鳳凰城太陽，而這也是籃網總教練Steve Nash在執教後首次回到太陽主場，賽前他也談了談自己舊地重遊的感受。
Nash生涯就是發跡在太陽，雖然中途一度來到小牛(現更名為獨行俠)，但後來巔峰還是全部貢獻給太陽，並和團隊一起打造了經典的「七秒快攻」體系。並且，儘管他是在湖人退役，但他的退役演說也選擇辦在太陽主場，這裡對他來說是別有意義的地方。「毫無疑問，這裡對我而言是一個非常、非常特別的地方，我曾在這裡度過了生涯最美好的時光，有許多難忘的回憶。這裡對我而言與眾不同，因此能夠重回鳳凰城並且在那裡參與比賽是我非常期待的事情，我很幸運能夠有這樣的機會。」Nash賽前受訪時如此說道。Nahs笑說，「自己不是一個多愁善感的人」，但今天回到鳳凰城看到了一些熟悉的面孔，感到冥冥之中似乎有股力量把自己拉進場館之中，真的非常特別。而籃網眾將今天也沒讓教頭「漏氣」，雖然此役上半場打完落後21分，但他們在第三節開始展開反撲，雖然太陽在末節靠著主控Chris Paul連拿11分的帶領下，在最後3分鐘，重新建立起8分領先，但籃網在James Harden轟下38分、並且投進超前三分球的帶領下，終場以128:124逆轉贏球。Paul今天砍下29分，Devin Booker也有22分，兩人都送出7次助攻，太陽先發5人今天得分全部上雙；不過此役他們讓對手投進20顆三分球，命中率高達5成，也種下敗因。兩隊今天一起上演了一場精采的進攻大戰，節奏明快、且命中率也都很高，雙方加起來只發生16次失誤，籃板數合計則只有71顆，顯示這一場比賽兩隊都打得火力十足、痛快飆分，也算是對Nash時代太陽的致敬吧。