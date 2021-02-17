鹽水蜂炮續辦？黃偉哲：這一、兩天就決定

台南市政府今（17）日分別在民治南瀛堂及永華市政中心辦理新春團拜，台南市長黃偉哲勉勵市政團隊，在新的一年提供全體市民更佳的服務品質、更有效率的施政，展現更傑出的成績，被問到鹽水蜂炮續辦聲不斷，黃偉哲說，現在有防疫、民俗兩邊的聲音，在這一、兩天就會做出決定。
台南市政府新春團拜，台南市長黃偉哲表示，感謝同仁過去一年在工作崗位上的辛勞與付出，希望新的一年，台南市政成果能蒸蒸日上，從進步邁向更進步，期許各個局處在自身的業務範圍內，能以更良好的應對態度提升服務效率及品質，落實做得更好，讓居民過得更好的初衷。被問到鹽水蜂炮的續辦與否？黃偉哲強調，這一、兩天就會決定了，因為現在有兩邊的聲音，一個是防疫的需求，一個是地方民俗的要求，但防疫的需求是動態的，部桃的危機也已經獲得相當程度的緩解，所以鹽水蜂炮復辦與否就要要重新考慮，考慮的方向當然是希望能夠做好防疫，並兼顧已經佈置下去的蜂炮，還有敬拜神明的需求，從兩者兼顧這個方向來做。而月津港燈節，黃偉哲說，雖然燈節不辦，但是燈已經佈置好，就變成一般平常的街道、景觀來看，像是台灣燈會已經停辦了，已經設置好的主燈及其他的燈，事實上也放在各地，持續發光發亮，這個方式就像去年的國際蘭展，把蘭花放在各地遍地開花一樣，事實上也營造蠻好的效果，所以月津港燈節停辦，沒有開幕儀式，沒有盛大的人潮聚集的狀況，還是讓民眾可以自由的欣賞。