鹽水蜂炮續辦？黃偉哲：這一、兩天就決定

台南市政府今（17）日分別在民治南瀛堂及永華市政中心辦理新春團拜，台南市長黃偉哲勉勵市政團隊，在新的一年提供全體市民更佳的服務品質、更有效率的施政，展現更傑出的成績，被問到鹽水蜂炮續辦聲不斷，黃偉哲說，現在有防疫、民俗兩邊的聲音，在這一、兩天就會做出決定。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市政府新春團拜，台南市長黃偉哲表示，感謝同仁過去一年在工作崗位上的辛勞與付出，希望新的一年，台南市政成果能蒸蒸日上，從進步邁向更進步，期許各個局處在自身的業務範圍內，能以更良好的應對態度提升服務效率及品質，落實做得更好，讓居民過得更好的初衷。