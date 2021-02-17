購500萬劑疫苗被中國攔截 柯文哲：支持中央決策
記者呂炯昌／台北報導
2021-02-17 14:20:58｜2021-02-17 14:40:21
中央疫情指揮中心指揮官陳時中今（17）日首度鬆口，原訂向德國BNT購買500萬劑疫苗，合約簽定在即、新聞稿都寫好，但是卻因為中國介入而生變。台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今日表示，打疫苗這件事服從中央指揮就好了，但是他也認為台灣不像美國，禁不起太多疫苗系統。
民眾黨今日舉行新春視訊團拜，柯文哲會後受訪表示，上午在市長室開會時有討論疫苗的事，對於打疫苗這件事一定會支持中央政策，有些疫苗要用不同溫度儲存，有的要打1劑、打2劑，各種打法，相信以前那些同事，不管流行病學、公共衛生、感染科專家也很清楚，總之他原則上都會支持，看到不對會也舉手，但在打疫苗這件事，「服從中央指揮，這樣就好了。」柯文哲也坦言，台灣不像美國大國家幾億人口可以分區執行，台灣禁不起打太多種疫苗系統，太多系統，行政成本太高。針對施打順序，柯文哲認為，醫療人員一定優先，還有公共接觸人員、教師等與民生運作有關的人員，再來就是按照年紀去分，一定年紀大先打，因為年輕人染疫大部分撐得過去，但老人致死率相對高，不知其他國家戰略，但如果是他受的訓練，應由老人優先，相信其他專家的SOP應該也八九不離十。
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