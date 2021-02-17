台股牛氣沖天收盤大漲559點 收在16362點歷史新高
記者許家禎/台北報導
2021-02-17 14:19:57
台北股市今（17）日金牛年開紅盤牛氣沖天，不僅一舉站上萬六大關，收盤更是大漲559點，漲幅3.5%，收在16362點歷史新高，成交金額新台幣4131億元。盤面半導體族群最為亮眼，其中權值股台積電終場漲31元，收在663元。聯電不遑多讓，漲幅8%，收在57.6元。聯發科也漲3%，收980元。日月光則漲停鎖住，收在116元。
華爾街期待拜登政府實施1.9兆美元紓困方案，再加上歐美部分國家新冠肺炎確診人數趨緩，使美股周二（16日）走揚，道瓊工業指數上揚64.35點或0.20%。而今日亞股中，日韓股市走跌0.3%與0.8%，陸港股則漲1.3%與0.8%。台北股市相對搶眼，大漲3%。台股今日金牛年開紅盤交易首日就氣勢如虹，以16197點開出，不僅一舉站上萬六大關，盤中更是大漲超過600點，來到16406點。終場大漲559點，漲幅3.5%，收在16362點歷史新高，成交金額新台幣4131億元。盤面焦點就是半導體族群，權值股台積電貢獻台股200多點，終場漲31元，漲幅4.9%，收在663元。聯電盤中也幾近漲停，終場漲4.7元，漲幅8%，收在57.6元。聯發科早盤登上千金，來到1010元，終場漲30元，漲3%多，來到980元。日月光亮燈漲停鎖在3150元的價位。另外，國際油價上升西德州中級（WTI）原油期貨每桶漲破60美元，創2020年1月來最高水平，也讓今日塑化族群很亮眼，台塑漲7%，收在96.2元。南亞、華夏、台聚、亞聚、三芳、台苯、聯成漲幅都在2到6%之間，中石化飆漲停。