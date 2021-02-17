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高雄牛年小提燈　「牛揹揹」可揹可提、還能玩創意

記者陳美嘉／高雄報導

2021-02-17 14:41:21

▲ 高雄市長陳其邁秀牛年小提燈「牛揹揹」。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.17）
▲ 高雄市長陳其邁秀牛年小提燈「牛揹揹」。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.17）

2021年高雄燈會因新冠肺炎疫情停辦，但是應景的元宵節小提燈不缺席，高雄市牛年小提燈「牛揹揹」今（17）日亮相，更由議員林智鴻等人，帶著家中的小寶貝，透過走秀的方式公開。高雄市長陳其邁說，提燈結合了流行音樂中心等設計元素，還可以自己動手玩創意，保證一定是全台灣最漂亮的提燈，是「提燈界LV當之無愧」、「歡迎來挑戰」。

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▲「牛揹揹」小提燈造型靈感來自於高雄流行音樂中心，整個造型上是以幾何切面的具象式的牛頭造型來呈現。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.17）
▲「牛揹揹」小提燈造型靈感來自於高雄流行音樂中心，整個造型上是以幾何切面的具象式的牛頭造型來呈現。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.17）
設計師林佳葦表示，「牛揹揹」小提燈造型靈感來自於高雄流行音樂中心，整個造型上是以幾何切面的具象式的牛頭造型來呈現，因為線條比較硬一些，所以色彩上運用柔和的馬卡龍色調，充分演繹出科技、時尚的風格。連接背帶時可兼具提燈與包包的功能，可頸掛、側揹或斜揹。
▲「牛揹揹」小提燈還可以自己動手玩創意。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.17）
▲「牛揹揹」小提燈還可以自己動手玩創意。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.17）
若是將背帶卸去，利用後方的孔洞便可掛在牆上，搖身一變成為可愛的壁掛裝飾。背面以八角形紙盒結構創造出置物空間，同時也加強了提燈的承重力，除了可收納輕量的隨身物品，如口罩、捷運卡、證件外，也可放入較重的手機；另外設計了一些可愛的小配件，像是鬍子、眼鏡、領結、髮飾等，可以任意搭配在牛頭上，創造個人化的提燈。

牛揹揹小提燈將贈予8家設有兒童病房的醫院，並將在38區區公所限量發送，民眾可以在2月19日起早上9點至下午5點就近到區公所領取，另外配合觀光行銷，也將在壽山動物園限量發送。

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