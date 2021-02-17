宛如電影「即刻救援」 大甲警火急搶人
記者柳榮俊/台中報導
2021-02-17 15:16:13
一通突如其來的緊急通報協尋失聯莊男，串聯起北市北投區至合中市大甲區150公里距離。大甲警方以有限的線索湊出正確的地點，宛如電影「即刻救援」劇情在有限的時間內拯救寶貴生命，讓莊男於鬼門關前止步。
台中市大甲警分局日南派出所(16)日22時50分接獲北市110報案系統轉報，1名莊姓男子（59年次）16日南下至親威家拜年，卻無故失聯了，家屬焦慮萬分，請警方協尋。案經查被協尋人最後發話位置為大甲區中山路一段，所長邱量虔於巡邏剛返回駐地，即接獲緊急協尋通報，考量大甲區中山路一段延伸到日南里中山路二段全長約五公里餘，當下研判可能位置落在中山路二段中段處周遭即率同仁沿途搜尋，果不其然在這附近就發現莊姓男子倒臥自小客車內，已呈現半昏迷狀態，立即通知救護車緊急將莊姓男子送往大甲光田醫院救治，順利將莊姓男子由鬼門關前救回。經瞭解，莊姓男子在春節期間2月16日於中部拜訪親戚後要返回北部家中，突感到腦部一陣暈眩就失去意識全身癱軟昏倒駕駛座內，莊姓男子於救護後對於所長等人積極救人，頻頻點頭感謝。家屬得知莊男獲救消息後，總算鬆了一口氣，忍不住喜悅情緒激動落淚，不斷感謝警方在春節期間不辭辛勞的積極搜尋將其家人從鬼門關救回。大甲警分局長李建興呼籲，汽車駕駛人應注意自身安全，身體如有不適應充分休息，切勿疲勞駕駛，以免發生意外。