史上最大烏龍匯款！花旗誤匯5億美元 法官裁定不用還錢
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-17 15:20:22
花旗集團（Citigroup）日前爆出匯款烏龍，失誤幫露華濃（Revlon）償還了9億美元的債務。為了拿回款項，花旗去年8月向美國聯邦法院提出相關訴訟，然而花旗週二（16）出乎意料輸掉了官司，法院裁定花旗不能收回誤匯出去的5億美元（約142億台幣）。
根據《彭博社》報導，花旗銀行作為露華濃的貸款代理人，原本計畫向露華濃的債權人償還約800萬美元的利息，然而卻意外匯成9億美元的金額。匯款出包後，雖然部分債權人向花旗歸還了款項，但花旗仍無法追回5億多美元的「壞帳」，因此發起訴訟，控告10家收款的資產管理機構。美國法官弗曼（Jesse Furman）當地時間週二（16）表示，他認為「無法相信花旗銀行作為世界上最複雜的金融機構之一，犯下了前所未有的錯誤，且涉事金額近10億美元」法院裁定，露華濃的10名資產管理機構，包括Brigade Capital Management、HPS Investment Partners、Symphony Asset Management等不用向花旗銀行歸還5.04億美元的款項。法院判決對花旗集團來說是新一波打擊，花旗發言人阿普西洛斯（Danielle Romero-Apsilos）聲明表示，花旗強烈反對法院此一決定，打算繼續提出上訴，相信公司有權利重新拿回這筆資金。《彭博社》智庫資深分析師斯坦（Elliott Stein）認為，這場訴訟可能還會持續。通常，美國法律規定銀行帳戶中出現錯誤款項，帳戶持有人隨意花用會遭受懲罰，但法官弗曼認為，露華濃的10名資產管理機構認為這是露華濃支付的貸款和利息，並引述紐約最高法院「價值清算」（discharge for value）規則，指受益者若有權拿到款項，且對匯款失誤不知情就能夠保留金錢。報導續指，法院的裁決可能導致花旗銀行面臨經營風險，銀團和貿易協會（Loan Syndicated and Trading Association）表示，美國銀團貸款市場的穩定可能受到威脅，該協會的530名成員也包括花旗集團和部分露華濃債權人。《彭博社》指，由於匯款失誤，花旗集團遭受新一波打擊，去年10月花旗才因業務風險管理、內部管理控制等多項缺失，被聯準會（fed）、OCC（美國貨幣審計辦公室）開罰4億美元，CEO柯巴特（Mike Corbat）也因此提早一個月至本月退休，將由新執行長芙瑞瑟（Jane Fraser）3月1日上任接替職務。