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緬甸軍方疑大規模進駐仰光　聯合國特使：嚴防更暴力行動

國際中心陳問荷/綜合報導

2021-02-17 17:56:54

▲緬甸軍方1日發動政變奪權，近日來都有大批民眾上街示威反政變。緬甸北部的安全部隊今天向一群示威者開槍，且至少有5名記者被逮捕。（圖／美聯社／達志影像）
▲緬甸軍方1日發動政變奪權，近日來都有大批民眾上街示威反政變。（圖／美聯社／達志影像）
緬甸自1日發生軍事政變後，實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）被捕、民眾大小規模抗議不斷，聯合國（UN）特使安德魯斯（Tom Andrews）示警，擔心軍人進駐仰光後恐有大規模殺戮或進一步的暴力行動。
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社群網站上有影片揭露，目前緬甸街頭出現軍警隨機痛毆路人的畫面，在第二大城曼德勒，軍警在寺廟外頭持警棍毆打路人，顯示軍民關係十分緊繃。

安德魯斯指出，有消息透漏軍人正從外地進駐，「至少仰光是如此」，並稱過往這類軍隊調動後，可能發生「大規模殺戮、失蹤及拘捕」，緬甸現在的情勢十分緊張，讓他害怕「我們可能正處於軍方對緬甸人民犯下更大罪行的懸崖之上」。

▲（圖／翻攝Twitter）
▲聯合國特使安德魯斯呼籲，任何集會活動都應該在無拘留或暴力情況下進行。（圖／翻攝Twitter）

安德魯斯強烈呼籲，所有可能對緬甸軍事當局有影響力者，應該說服各種集會在無拘留或暴力情況下進行，同時立即停止打壓民眾基本自由與人權。

同時，安德魯斯也希望國際商界趕緊採取行動，「根據聯合國商業與人權指導原則，當涉及嚴重侵犯人權行為的風險時，企業和投資者應暫停或終止與緬甸軍政府的活動。」

 
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2021-02-17-2021-02-23

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