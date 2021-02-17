緬甸軍方疑大規模進駐仰光　聯合國特使：嚴防更暴力行動

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安德魯斯指出，有消息透漏軍人正從外地進駐，「至少仰光是如此」，並稱過往這類軍隊調動後，可能發生「大規模殺戮、失蹤及拘捕」，緬甸現在的情勢十分緊張，讓他害怕「我們可能正處於軍方對緬甸人民犯下更大罪行的懸崖之上」。

▲聯合國特使安德魯斯呼籲，任何集會活動都應該在無拘留或暴力情況下進行。（圖／翻攝Twitter）

安德魯斯強烈呼籲，所有可能對緬甸軍事當局有影響力者，應該說服各種集會在無拘留或暴力情況下進行，同時立即停止打壓民眾基本自由與人權。

同時，安德魯斯也希望國際商界趕緊採取行動，「根據聯合國商業與人權指導原則，當涉及嚴重侵犯人權行為的風險時，企業和投資者應暫停或終止與緬甸軍政府的活動。」