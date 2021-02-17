P聯盟／為何簽下雷特？陳信安：球風不貪功適合我們體系
記者黃建霖/台北報導
2021-02-17 15:35:36
P.League+在農曆春節期間有兩隊對登錄的洋將進行調整，新竹街口攻城獅和雷特解約，並簽下前九太洋將布蘭登，並改名「布蘭登・大勝」；而桃園領航猿則是決定簽下雷特進行補強，今(17)日受訪時，總經理陳信安也對此做出回應。
雷特在剛加入攻城獅時，體能還沒回覆到最佳狀態，不過攻城獅總經理高景炎認為他減重有成、體能狀況有越來越好的趨勢。但新竹上半季戰績慘澹，在面臨壓力的決定下，他們留下了隊內得分王狠投和內線中鋒塔壁，忍痛放棄雷特。對於解約一事，攻城獅方面給出的回覆是雷特難以融入球隊球風，不過其實雷特上半季在打小陣容時的靈活性，以及組織、傳球上的長才，不少人都有目共睹，雖然自主進攻能力和投射穩定性有待加強，但若能來到一支適合他的球隊，應還是有發揮的空間。領航猿在1月底時和洋將沃倫解約，之後一直對於找新洋將的消息保密到家，由於職籃首個賽季並不長，因此在春節若是他們還沒找到人選，就很有可能用雙洋將打到本季結束了。結果剛巧這時雷特離隊，由於不用進行隔離，他可以馬上成為球隊的即戰力，而領航猿球團也認為他的球技符合球隊需求，因此就火速和其簽約。陳信安表示，「雷特很有經驗、懂得怎麼打球，他被釋出後，我們就馬上跟他聯繫。而且他現在的體態、體能狀態有越來越好的趨勢，所以很快雙方就達成了加盟共識。」同時他也強調後續領航猿教練團也一定會繼續加強雷特體能，讓其能回到昔日的水準，「畢竟他來台灣前除了隔離好像有一陣子的空白，他球風不貪功，很適合我們的體系，對他有期待。」