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麥當勞「薯條盒」超實用？隱藏功能曝光　1.4萬網友讚爆

編輯中心/綜合報導

2021-02-17 15:33:38

▲麥當勞「薯條盒」超實用？隱藏功能曝光，1.4萬網友讚爆。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲麥當勞「薯條盒」超實用？隱藏功能曝光，1.4萬網友讚爆。（示意圖／翻攝Pixabay）
台灣的速食店種類繁多，最常見的莫過於麥當勞、肯德基、摩斯漢堡等等，但你是否有發現，麥當勞「薯條盒」的真實功用呢？近日在國外就有一位網友發現了「薯條盒」的功用，這也讓1.4萬網友讚爆，引起熱議。
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▲從照片中可以看到，這位網友將麥當勞的薯條盒沿著盒子接盒的位置撕開，折起盒上凸出的開口，再把邊邊往上一折就能形成一個「沾醬的小盤子」。（圖／翻攝自Today
▲從照片中可以看到，這位網友將麥當勞的薯條盒沿著盒子接盒的位置撕開，折起盒上凸出的開口，再把邊邊往上一折就能形成一個「沾醬的小盤子」。（圖／翻攝自Today Years Old推特）
這位網友在推特（Twitter）上PO出了一篇文章表示「你們知道『薯條盒』的前端其實是有功用的嗎？」他更隨文附上圖片，從照片中可以看到，這位網友將麥當勞的薯條盒沿著盒子接盒的位置撕開，折起盒上凸出的開口，再把邊邊往上一折就能形成一個「沾醬的小盤子」，隨後把番茄醬擠在上面也不用擔心醬汁會流走，這樣就可以一邊走一邊沾醬吃薯條，方便又美觀，此篇文章一出，引起了1.4萬的網友紛紛點按愛心，留言區也蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「這個方法如此方便好用，下次打包薯條去看電影的時候可以試試看，真是個新大陸呢」、「盒子的形狀很適合這樣做呢」、「好主意，太有趣了」、「或許麥當勞員工還不知道這個隱藏功用呢」、「太完美了，我會嘗試看看」、「這個想法非常特別」、「我看薯條盒的設計師都會震驚於這個想法吧」。（編輯：王柏文）
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2021-02-17-2021-02-23

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2021-02-15-2021-02-21
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