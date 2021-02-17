NBA／籃網三巨頭火力最強？詹皇：忘了海嘯兄弟多猛了嗎
記者黃建霖／綜合報導
2021-02-17 16:06:59
布魯克林籃網今天在沒有Kevin Durant和Kyrie Irving的情況下，靠著James Harden狂砍38分帶隊逆轉鳳凰城太陽，讓人再次見識到這支球隊可怕的實力。但籃網「三巨頭」已經是史上火力最可怕的組合了嗎？對此「詹皇」LeBron James發話，並給出自己的看法。
今天在湖人和灰狼的比賽結束後，有記者問James「有沒有看過比籃網三巨頭火力更猛的組合？」對此他在稍微停頓後，直接反問：「我們難道已經忘了Kevin Durant、Stephen Curry、Klay Thompson了嗎？」作為自己在騎士時期的主要對手，James對於「海嘯兄弟」的能力比誰都清楚，這對組合在巔峰的2016-17賽季場均可以合力拿下72分，並且他們一起拿下了兩座冠軍。籃網組成三巨頭至今，Irving、Durant和Harden場均可以一起攻下80分，不過球隊目前還在磨合當中，特別是籃板和防守的問題必須尋求解決，才能成為一支爭冠勁旅。湖人和籃網在下一戰將進行交手，雙方屆時應該都會有主力球員缺陣，不過James表示他很期待能和對方交手，因為自己對於和強者交鋒總是會感到興奮。