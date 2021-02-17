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歐盟將推第2代疫苗計畫　因應COVID-19變異病毒

中央社

2021-02-17 16:29:52

歐洲聯盟6月30日宣布允許入境歐盟的14國名單，台灣未列名這份「安全國家」名單。（圖／取自European Commission臉書）
▲歐盟希望推動HERA incubator計畫，製藥因應變種病毒株的疫苗。（圖／取自European Commission臉書）
（中央社布魯塞爾16日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟將啟動一套計畫研究2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變異株，並製造「第2代」疫苗因應未來的變異病毒。
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范德賴恩今天告訴法國「迴聲報」（Les Echos），明天啟動的HERA incubator計畫，將匯集製藥業、實驗室、衛生當局和研究人員。
法新社報導，歐盟一名發言人說：「病毒已經進化，而且會繼續進化。準備好因應病毒突變很重要。」歐盟已因疫苗接種計畫進度緩慢而招致批評。
美國媒體報導，歐盟會員國也將被要求提供更多資金，以便歐盟調整和修改先前已跟疫苗供應商簽好的合約，並取得能因應未來變異病毒株的疫苗。
歐盟藥品管理局（EMA）早已批准英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學合作的疫苗、美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗及美國莫德納（Moderna）疫苗，但配送延誤讓EMA面臨會員國施壓，要求加速進度。
EMA今天指出，美國嬌生集團（Johnson & Johnson）的COVID-19疫苗是最新一支向歐盟申請授權的疫苗，歐盟可望在3月中旬前做出決定。（譯者：盧映孜/核稿：陳彥鈞）1100217
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交往前該「試車」嗎 ？

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100%0%
2021-02-17-2021-02-23

想到要上班就頭痛、腹痛又焦慮？您也有「收假症候群」嗎？

不會
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2021-02-15-2021-02-21
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