艾成婚後犯大忌！送10萬包「竟刷王瞳的卡」
記者羅凌筠/新北報導
2021-02-17 16:00:35
艾成、賴芊合帶領「87樂團」樂咖、阿修羅主持美食直播節目《艾吃鬼之歐爸賀甲》，首集來賓王瞳今（17）日受訪爆料，艾成婚後第1個情人節馬上忘記慶祝，為了補救失誤，艾成選送王瞳心儀已久的10萬名牌包，遭王瞳吐槽：「他又沒有信用卡，我還要刷我的卡分期。」
王瞳過年帶著艾成回娘家，初三在高鐵上傳訊艾成：「今天情人節你忘了嗎？」艾成當下背脊發涼：「結婚不到1年就忘記，這次真的很大條。」王瞳笑說情人節當天回到家還要剪片子，客廳一直傳來艾成的鼾聲，直呼過得好哀怨，反觀王瞳情人節送了艾成金銀雙色潮鞋，「我們沒有送鞋忌諱」，讓艾成很暖心：「她每次都送我喜歡的禮物，從來沒有地雷，她很細膩。」這趟返鄉艾成帶著4位數紅包，拜訪90歲王瞳外公，外公去年腹部動脈剝離，住院2個月，今年身體好了許多，看到艾成一直跟他講話，不忘叮囑：「結婚了不可以欺負我的孫女喔！」反而沒給小倆口催生壓力，問及做人進度？王瞳說現在看中醫、服用黃體素，身材忽胖忽瘦，努力備孕卻遇上卡在艾成這關，「現在都他先睡，還沒40歲10點就睡覺」，艾成急澄清：「她在調身體，調好再說。」賴芊合和以色列男友Kosta交往6年，過年各過各的，她表示：「因為習俗不一樣，他繼續他的tempo，我繼續我的。」今年她和3個姊妹一起買桃園房子送給媽媽住，完成有殼夢想，笑說：「以前娘家都是租來的，今年終於第一次在自己家裡過年，感覺真的不一樣。」《艾吃鬼之歐爸賀甲》周二晚上7點到8點播出，另一組親子節目《大手牽小手》，由百萬直播主陳彥嘉、林星慧、吳鈺萱主持，白家綺擔任首集來賓，18日首播。