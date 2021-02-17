立法院新會期聚焦修憲 藍綠下一波角力場
記者吳承翰／台北報導
2021-02-17 17:44:01｜2021-02-17 17:47:25
第十屆立法院拋出修憲工程，去年底成立修憲委員會，本會期可望正式運作，力拚綁2022地方選舉、一起投票。相關議題除了朝野最有共識的「18歲公民權」外，尚有立委提出廢考監、內閣人事同意權等案。本屆立法院中，國民黨團、民進黨團都無法僅靠民眾黨團、時代力量的支持跨過3/4的修憲門檻。充滿高度政治性的修憲議題要通過，第一關便是藍綠兩大黨能否在對立的情緒下找到交集。
民進黨今（17）日召開中常會，根據與會者轉述，立院黨團總召柯建銘認為修憲若只修18歲公民權「太浪費」，希望能一併推動廢考監、下修修憲門檻，力拚這三大議題能全數出委員會，要提出一個「讓在野黨沒有藉口杯葛」的版本。國民黨團方面，在前總召林為洲時代曾高聲應和18歲公民權、修憲門檻下修等議題，但自從費鴻泰接任總召後，黨團對此態度轉為曖昧模糊，而與總統職權相關的閣揆同意權、總統定期到立法院做國情咨文則成為主調，近日費更提出內閣制，只是目前尚未有人提案，後續發展仍待觀察。國民黨主席江啟臣今日受訪時也呼應黨團立場，強調國民黨反對更改國歌、國旗、國號，希望透過修憲達成政府體制權責相符、提高政府效能。民眾黨團方面，總召邱臣遠希望就各黨都有共識的18歲公民權、下修修憲門檻先做，避免重蹈第八屆「每個人都想改一點，最後失敗」的覆轍，至於委員會運作的時間，邱希望越快越好。時代力量黨團總召邱顯智表示，除了18歲公民權外，時代力量也推動廢考監、下修修憲門檻，他認為，現行選舉制度單一選區兩票制，無法具體反應一個政黨在社會上的支持度，也希望盡可能修法，「修憲破局人民不能接受，時力會聚焦18歲公民權、廢考監、降門檻這三個議題」。立法院席次113席，現行修憲門檻為雙3/4（3/4立委出席、出席的立委中3/4表決同意）才能送出國會交由公民複決。換算之，在沒有任何立委缺席表決的情況下，一個修憲案要有85席立委投下同意票，才出得了立法院。即便是一黨過半的民進黨團，加上民眾黨團、時代力量、台灣基進及其他無黨立委，最多達到73席，國民黨團則掌握40席次，也就是說，任何提案只要兩大黨其中一個不點頭，就出不了立法院。然而民進黨欲廢考監、國民黨想限制總統職權，都和對方的中心思想及利益衝突，修憲委員會恐成藍綠下一個政治角力戰場。