「鍋剩1片肉」衝好市多退貨！律師神分析 網讚一針見血
編輯中心/綜合報導
2021-02-17 16:07:08
近日，一名網友分享去逛美式賣場好市多（Costco）時，目睹一對父子拿著「韓國部隊火鍋」要來退貨，孩子還振振有詞的跟客服說「你這有萊克多巴胺喔！我們已經打電話問過了」此話一出的同時，父親站在旁邊不發一語，父子倆行為引發網友熱議。對此，律師林智群在臉書感慨寫下「人格才是珍貴資產！」
一名網友在臉書社團《爆廢公社二館》貼文指出「在好市多遇到一個爸爸帶大約國小5到6年級的兒子，拿著一盒吃到只剩一片肉和兩口泡麵的部隊鍋來退貨，客服跟他們說要問一下主管這個能不能退貨」，孩子甚至振振有詞的向客服說「你這有萊克多巴胺喔！我們已經打電話問過了」，父親則是站在旁邊不發一語，讓原PO無奈的說「看得我逛賣場的時候心情都不舒服了」。律師林智群隨後在臉書提到，這並非是否舒服的問題，也不是權利濫用問題，雖然在法律上確實是，但更牽涉到「自己小孩人格值多少錢」的問題，嘆道「如果你認為，為了一點點錢的商品，讓自己下一代學習到錯誤的價值觀，貪小便宜、硬拗也無所謂的話，那就這樣吧！」強調「人格才是珍貴資產，為了幾百塊的東西就拋棄也太廉價！」該貼文隨即吸引大批網友按讚響應「被家長教成這樣，唉，可憐的孩子！」「直接把他的會員資格取消吧，太過份了」、「很喜歡看林律的文，一針見血」、「可憐的小孩」、「丟臉而且不要臉」。（編輯：賴詠璿）