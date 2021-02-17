立院將開修憲委員會 民進黨團力拚3案「全過關」
記者劉育辰／台北報導
2021-02-17 16:20:49
立法院將在第十屆第3會期召開修憲委員會，修憲工程將進入實質討論程序；民進黨立法院黨團則是要力拚18歲公民權、廢考監、下修修憲門檻等三大議題能全數出委員會，不讓在野黨有杯葛的藉口。
民進黨今（17）日召開中常會。據與會者表示，民進黨立法院黨團總召柯建銘在常會中也提到新會期的法案重點，其中在修憲案的部分，若只修一條18歲公民權實在「太浪費」，所以希望廢考監及降低修憲門檻能一併推動。至於黨版的部分，由於現在還有40多個法案正在討論中，還需要一些時間跟討論才會成熟，或許下個會期才會提出，目標是要提出一個「讓在野黨沒有藉口杯葛」的版本。而廢省等比較沒爭議的議題是否會一起併入，則有待討論。另外，不少民進黨委員都有「國家正常化」的相關提案，柯建銘曾對外表示，關於兩岸議題、國家主權這些比較敏感的議題，民進黨不會碰觸。對此，民進黨立委陳亭妃表示，她無法代替其他提案的委員發表意見及看法，但就她的提案而言，從頭到尾都沒有涉及主權議題，只是「調和」國家統一、固有疆域這類敏感字言。陳亭妃指出，國旗、國歌、國號的部分，在她的版本中也沒有說要怎麼修，只是未來若是台灣2,300萬公投決定要修國旗、國歌、國號 應該就由法律另訂之就好，不用再回到修憲程序，沒有極端、激進的問題。