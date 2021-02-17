新加坡盼緬甸軍方儘早釋放翁山蘇姬　不支持制裁

緬甸軍事將領發動政變並拘捕國務資政、實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）等執政黨高層後，街頭持續出現抗議活動。外電報導，聯合國的緬甸特別報告員16日發出嚴峻警告，稱緬甸的暴力衝突情勢可能升高。緬甸和新加坡同屬東協成員國。星國外長維文（Vivian Balakrishnan）昨天在國會應詢時重申新加坡對緬甸政變的立場，呼籲緬甸軍方保持克制，且應採取行動避免情況惡化、停止對平民使用暴力，以及透過和平對話達成和解。星媒報導，維文表示，東協國家的外長持續保持溝通並與其他國家合作，呼籲緬甸各方進行對話。他也期盼緬甸軍方儘早釋放翁山蘇姬、緬甸總統溫敏（Win Myint）及其他政治領袖，讓他們參與協商。他說，緬甸當權者須制定長期且和平的政治解決方案，其中包括回到民主轉型的道路上。若緬甸情勢惡化，對緬甸和東南亞都有嚴重影響。另外，維文指出，世界銀行估計緬甸有1/4人口生活在貧窮線以下，且疫情導致情況更糟，他不支持對緬甸全面制裁，因為這樣一來，受到最大傷害的會是當地人民。新加坡是緬甸最大投資國，截至去年底，累積投資金額為240億美元（約新台幣6718億元）。隨著當地政局出現變化，維文相信，新加坡企業正在重新評估對緬甸的投資。（編輯：高照芬）1100217