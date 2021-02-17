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3綠委萊豬棄權重拿輕放？黨政人士笑稱：吃定我們

記者劉育辰／台北報導

2021-02-17 16:39:02｜2021-02-17 16:43:22

跑票綠委
▲在萊豬表決大戰中跑票的民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌，遭到民進黨團決議各罰款3萬、停權3年的重罰。（圖／取自林淑芬、劉建國、江永昌臉書）
政府去年透過修改行政命令宣布開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，引發立法院表決大戰。民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌等3人未遵守黨團一致投票的決議，遭黨團停權3年、罰款3萬，並移送黨中央作為下次選舉提名的參考。但3人被移送中評會後，卻意外引發一連串爭議及派系間的角力。黨政人士也笑稱「這3人個就是吃定我們」。
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林淑芬、劉建國、江永昌3人的違紀案在移送中評會後，於上週進行討論。未料，會中有部分非新系中評委認為，黨團移送的公文語焉不詳，僅說作為下次選舉提名之參考，卻沒說要移送中評會，應該請黨團說清楚之後再進行討論，卻也引發新系不滿。
黨政人士表示，現在立委的不滿，比起他們3人棄權當時，已經緩和許多，更笑稱「他們3個也吃定這點」，現在處分對民進黨來說也是二次傷害。事實上，當初黨團的公文確實就沒講清楚是不是要移送中評會，上面寫引用的條文「作為下次提名參考」，講白了就是被非新系發現了這點，所以才有爭執的空間。
另一名民進黨立委表示，當初黨團大會討論時，就是使用黨團內規的31條「送中央黨部作為提名參考」，確實沒有討論到是否要送中評會，當初會移送中評會，是黨秘書長林錫耀在常會中透過報告事項向中常委們報告，雖然不知道黨高層是否曾就此事進行過討論，但一般報告事項布達的事項，都是黨中央已經決定的事。據悉，接下來會由中評會要回文到黨團後，再召開一次黨團大會再次針對此案進行討論。
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2021-02-17-2021-02-23

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2021-02-15-2021-02-21
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