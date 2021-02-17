台灣恐面臨勞力不足問題 蔡英文下令政院儘速提出對策
記者劉育辰／台北報導
2021-02-17 17:45:24
民進黨今（17）日召開中常會，邀請台灣經濟研究院研究員盧俊偉、中衛發展中心董事長謝明達分別以「如何進一步協助中小企業：強化地方產業調查及運用金融科技」及「數位群聚：中小企業振興發展的關鍵力量」為題進行專案報吿。由於東南亞國家紛紛限縮勞力輸出，台灣未來可能面臨勞力不足的問題，蔡英文也在會中要求行政院儘速提出因應對策。
據與會人士表示，在這次的專案報告中提到，台灣經濟發展持續火熱，光是台積電，今年產值就增加了7,000億，周邊產值更貢獻台灣GDP的25％，但中小企業還是面臨著一定程度的困境，像是出口單量減少，像是過去工具機主要出口到歐洲，不過近年來需求量減少，加上匯率、高關稅等問題。此外，在這波疫情衝擊中，中小企業融資限制多，導致許多的中小企業拿不到低利補貼，也由於諸多限制，讓中小企業生存不易。另外，外籍移工來台工作有12年的限制，以及東南亞學生的產學合作專案，在學生畢業後就必須回到母國，變相為別人栽培人才，近年還遇上東南亞國家紛紛限縮勞力輸出，台灣在未來幾年，恐怕將面臨勞力不足的問題。對此，蔡英文表示，面對未來可能的困難，所有人要一起合作、撐過難關，在勞力不足、移工問題上，也裁示政院快點制定對策。