日本開打輝瑞疫苗 2萬醫護人員先接種實測「副作用」
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-17 16:56:27｜2021-02-17 17:55:03
新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續在日本境內蔓延，但疫情逐漸趨緩，東京今（17）日新增378例確診，連續11天新例人數低於500。日本政府也在今日啟動輝瑞疫苗接種計劃，將先為全國100家同意接種疫苗的4萬名醫護人員施打。全日本第一劑接種在東京都目黑區的國立醫院機構「東京醫療中心」進行，首例接種者為醫療中心的院長新木一弘。
日本媒體報導，輝瑞是日本第一家批准的新冠疫苗藥廠，政府目標在100家醫院為4萬名醫療專業人員接種。厚生勞動省表示，其中2萬人需要每日記錄健康狀況，以進行安全性調查，觀察接種後4週期間內是否有發燒等副作用。厚生勞動省希望，下個月中旬能夠確保向370萬名醫療從業人員提供疫苗，4月能夠向3600萬名65歲以上的高齡長者提供疫苗，這此之後，政府希望依照考量基礎疾病等因素，排列先後順序為民眾接種。作為率先接種的「東京醫療中心」院長新木一弘表示，自己是討厭打針的人，但接種新冠疫苗後30多分鐘都沒有感受到疼痛。希望自己作為接種疫苗的先驅，能夠讓民眾保有對疫情的危機意識，並感到安心的接種疫苗。日本官房長官加藤勝信在上午記者會上表示，政府將會努力讓國民安心接種疫苗，也希望確保需要的疫苗量充足，為了確保每瓶疫苗能夠提供6劑量的注射，厚生勞動省正在與多家藥廠合作，做好準備讓更多民眾接種疫苗。厚生勞動大臣田村憲久先前曾表示，輝瑞的臨床試驗中只有少量的亞洲人數據，因此需要時間於日本進行臨床試驗以確保安全。