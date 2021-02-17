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會動的巨石　英國科學團隊揭露南極冰層下的神祕生物

國際中心陳問荷/綜合報導

2021-02-17 17:54:36｜2021-02-17 17:55:40

▲（圖／翻攝Twitter）
▲英國科學團隊最近在南極新發現一塊位於深海的巨石，上面附著了多種未知物種。（圖／翻攝Twitter）
英國科學團隊最近在南極有新發現，在數百公尺厚冰層下的深海有一塊巨石，多種未知的神祕物種附著其上，還隨著水波晃動，就像是一塊「活的石頭」。這塊巨石位於厚冰之下，環境完全黑暗且溫度極低，這些生物如何生存引發科學家們的好奇心。
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綜合外國媒體報導，英國科學團隊前往南極菲爾希納-龍尼冰棚（Filchner-Ronne Ice Shelf）展開探鑽，採集冰下樣本，卻意外在厚達900公尺的冰棚下方發現了一塊巨石，上面還攀附了類似海棉的神秘物種；菲爾希納-龍尼冰棚是第二大南極冰棚，覆蓋了海底約42萬平方公里的面積。
過去科學家們認為，南極大陸下的底部棲息生物以大型的、濾食性種群為主，幾千年的寒冷溫度和每年的海冰消融週期，使得這些濾食性生物以過濾大量海水、涉入食物流得以繁衍生息。此次發現的巨石，讓人類對於南極生態的全貌有更多了解，顯示南極冰棚下可能有更豐富、人類未發現的生物多樣族群。

研究指出，這塊巨石位於深至1233公尺的海底，溫度為攝氏零下2.2度，上方厚達900公尺的冰棚阻絕所有陽光及有機食物的供給，過去認為這裡不適合任何物種生存。科學家推測，這些神秘生物很可能是適應南極生活後產生的全新的物種。

參與調查的海洋生物學家葛里非斯（Huw Griffiths）表示，這些「新」生物他感到無比驚訝，這些全新的物種可能可以提供生物如何在極端地區生存的線索，「地球上存有不按生物學家理解的規則而活的生命，目前我們對整個世界的所知僅是一小部分而已。」

▲（圖／翻攝New
▲科學家們發現的巨石，顯示南極冰棚下可能有更豐富、人類未發現的生物多樣族群。（圖／翻攝New Scientist）
 


 

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