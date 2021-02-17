會動的巨石　英國科學團隊揭露南極冰層下的神祕生物

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研究指出，這塊巨石位於深至1233公尺的海底，溫度為攝氏零下2.2度，上方厚達900公尺的冰棚阻絕所有陽光及有機食物的供給，過去認為這裡不適合任何物種生存。科學家推測，這些神秘生物很可能是適應南極生活後產生的全新的物種。

參與調查的海洋生物學家葛里非斯（Huw Griffiths）表示，這些「新」生物他感到無比驚訝，這些全新的物種可能可以提供生物如何在極端地區生存的線索，「地球上存有不按生物學家理解的規則而活的生命，目前我們對整個世界的所知僅是一小部分而已。」

▲科學家們發現的巨石，顯示南極冰棚下可能有更豐富、人類未發現的生物多樣族群。（圖／翻攝New Scientist）



