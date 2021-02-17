質疑中國介入政局　緬甸網路社群反中情緒高漲

緬甸軍方2月1日發動政變，緬甸社會不滿聲浪高漲，更蔓延至對中國政府的不滿。由於緬甸軍方自政變以來不時切斷網路或封鎖社群媒體，網路盛傳中國派技術人員到緬甸幫忙封鎖網路，但遭到中國駐緬甸大使館否認。這兩天緬甸網路社群再度盛傳中國介入緬甸政局，反中情緒高漲，網友在推特分享手機收到疑似中國文字的簡訊，打開搜尋引擎Google變成中文介面，或是打開YouTube發現推薦影片全是中文影片。網友質疑緬甸的網路已經遭到中國控制，中國正在幫助緬甸政府建立網路防火牆。不過隨後有網友指出，這些簡訊並不是真正的中文，只是系統亂碼，大家應該冷靜看待此事。網路甚至流傳有台灣玉山銀行字樣的封條綁住緬甸紙鈔的照片，緬甸網友指出這就是中國在幫助軍政府的證據，但立刻有人指正玉山銀行是台灣的銀行，和中國無關，且照片中的紙鈔應該是要送到換匯所的鈔票。在緬甸台資企業工作的一名台灣人接受中央社記者訪問表示，就他觀察，目前這樣的反中情緒在網路上比較高漲，但日常生活還算一切正常，企業也維持基本運作。至於是否擔心會醞釀成排華行動，他表示還要再觀察，但中國在緬甸是投資大國，他不認為軍政府會放任事態發展到排華這麼嚴重。中國駐緬甸大使館官網16日發布中國駐緬甸大使陳海15日接受緬甸主要媒體「聲音」、「十一」、「七日」、「緬甸時報」、「Frontier」等採訪。對於緬甸網路社群和民眾認為中國介入緬甸政局，陳海在採訪中指出：「我們注意到有關傳言，包括所謂中國飛機運送技術人員來緬甸、中國幫助緬甸建防火牆、中國士兵出現在緬甸街頭等。我可以明確地說，這些說法完全是無稽之談，十分可笑。」陳海表示，對於此次緬甸政局出現的變化，中方事先並不知情，全國民主聯盟（National League forDemocracy）和軍隊都同中國有友好關係，出現現在的局面完全是中方不願意看到的，中方希望緬甸各方在憲法和法律框架下妥善處理分歧，維護政治和社會穩定。（編輯：陳惠珍）1100217