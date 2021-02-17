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48歲女星自爆確診染疫　公開可怕後遺症

記者吳雨婕/綜合報導

2021-02-17 17:10:45

葛妮絲派特洛自爆確診染疫。（圖／翻攝葛妮絲派特洛IG）
▲葛妮絲派特洛自爆確診染疫。（圖／翻攝葛妮絲派特洛IG）
2019新型冠狀病毒（COVID-19）仍持續擴散，歐美地區為疫情重災區。而演出《鋼鐵人》系列電影中「小辣椒」一角再度走紅的美國女星葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow），近來於女性平台Goop自爆確診染疫，引起討論。
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據外媒報導，48歲的女星葛妮絲派特洛在Goop寫下長文提到，「我很早就感染了2019新型冠狀病毒（COVID-19），這使我感到長時間疲倦、腦霧（Brain fog）等症狀。」也提到上個月進行過篩檢，被告知狀況嚴重，她必須面臨更長的恢復期。
她也表示，在染疫後她需要嚴格管控飲食，不能吃醣類、不能喝酒，還因此養成了運動習慣。對於染疫，葛妮絲派特洛以樂觀的心態面對，認為現在做的事情都很棒，就像是給身體的禮物。
▲葛妮絲派特洛自爆確診染疫。（圖／翻攝葛妮絲派特洛IG）
▲▼葛妮絲派特洛確診染疫，並公開可怕的後遺症。（圖／翻攝葛妮絲派特洛IG）
▲葛妮絲派特洛自爆確診染疫。（圖／翻攝葛妮絲派特洛IG）
 
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2021-02-17-2021-02-23

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