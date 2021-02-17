飛官不滿共機擾台揚言退伍？空軍：報導子虛烏有
記者呂炯昌/台北報導
2021-02-17 17:39:42
媒體報導指出，一名網友在Dcard發文表示，3年前完成培訓成為空軍飛行員，面對共機頻頻擾台必須頻頻升空攔截，但是政府官員「只敢躲在總統府內喊台灣價值」，讓他萌生退意，如果今年上層再無作為，該網友決定年中簽退，寧願賠錢也要離開部隊。對此，空軍司令部今（17）日鄭重駁斥「內容子虛烏有」，完全不是事實
針對媒體報導「 頻密應對共機繞台 ，飛官不滿PO文揚言退伍」，空軍司令部今日鄭重駁斥「內容子虛烏有」，完全不是事實；呼籲媒體報導新聞，應謹慎引述網路「匿名訊息」來源，以避免助長有心人士藉網路散播「假訊息」的手段，達到攻擊政府威信、破壞國軍士氣與內部團結的目的。 空軍司令部強調，針對共機不斷侵擾我西南空域，空軍全體官兵士氣高昂、團結一致，始終站在守護領空安全的第一線，堅守崗位，確保國家安全，籲請國人放心。國防部表示，去（2020）年共機擾台一共380架次，今年共機侵入我西南防空識別區至今也高達39次。空軍應處作為為派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。國防部官員證實，因為共軍來西南空域大多為慢速機，留空時間長，我們要派出2架、4架戰機攔截，甚至可能更高的資源去應對，因此空軍在1個半月前改變應處策略，共軍派出慢速機來，我方也派出C-130H運輸機、P-3C海上巡邏機等慢速機因應，留空時間等長，跟共機耗費同樣的成本，才不會落入消耗戰的疑慮。