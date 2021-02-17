中國偶像劇指女性像菲傭 菲律賓網友：種族蔑視
文／中央社
2021-02-17 17:31:38
（文／中央社）中國偶像劇「撲通撲通喜歡你」因劇中男主角指女主角換上洋裝的樣子「像菲傭」，惹惱菲律賓甚至其他亞洲國家網友，痛批台詞將家務移工職業汙名化，無禮又存在種族蔑視。
事件起因為一名菲國網友9日在推特上分享「撲通撲通喜歡你」劇中截圖，畫面上男主角說，女主角穿上那件洋裝「像菲傭」。這名網友寫道，對菲律賓人來說，這句台詞「非常冒犯且不尊重人」。兩天來，這張截圖在推特上瘋傳，菲律賓網友紛紛表達憤怒。在影劇資訊網站MyDramaList上，也有網友留下負評。網友myu myu表示：「不要看這部劇。針對東南亞人的種族主義如此普遍，卻被漠視。這部電視劇就是一個例子，這是徹頭徹尾的侮辱。」她寫道：「說『妳看起來像菲傭』的意義是什麼…這個職業沒有錯。這是一份正經的工作。這讓你懷疑他們為什麼在電視劇裡這麼說。為了喜劇效果？怎麼會有人覺得有趣？」另一名網友說：「我一直是中國電視劇迷，但這是我看過第一部這麼侮辱人的電視劇…製作人知道很多菲律賓人看中國電視劇，因為這句台詞，我覺得你們這部劇應該被停播。這令人作嘔。」不僅菲律賓人，其他亞洲國家網友也在推特發出不平之鳴。一名網友寫道：「我是印度人但我也被惹惱了。這些愚蠢的刻板印象和令人反感的言論有時很傷人。在中國，很多人認為印度是個貧窮的國家，甚至其他亞洲國家也這樣。這些言論既愚蠢又無禮。」網友peh表示：「菲律賓，我們印尼人為你而戰。我們經歷同樣的事情，大部分東亞人嘲笑我們，有時連東南亞人都取笑印尼人是女傭…祝你們一切安好。」