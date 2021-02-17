英國、加州新冠變種病毒「合體」 抗藥性、傳染力恐更強
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-17 17:50:21
美國加州「洛斯阿拉莫斯國家實驗室」（Los Alamos National Laboratory）近日研究發現，肆虐英國的新冠病毒（COVID-19）變種「B.1.1.7」已經和加州當地發現的、更能抵禦抗體的變種病毒「B.1.429」合體，科學家擔憂這可能是疫情大流行下個階段的警告。
據美國媒體報導，洛斯阿拉莫斯國家實驗室研究團隊2月2日表示，在美國病毒基因數據庫中發現了非常清楚的證據，顯示兩種變異病毒結合。實驗室科學家科博（Bette Korber）表示，病毒變異、重組、結合的情況實際上十分常見，多數情況下並不會改變太多，但有的時候會導致病毒傳染能力等特性消長。加州近期爆發新一波COIVD-19疫情，推測原因可能就是當地發現的「B.1.429」變種新冠病毒，它突變的特性讓其更能抵禦抗體；而英國之前發現的「B.1.1.7」變種病毒，其傳播能力更強，同樣造成英國確診人數不斷飆高，英國首相強生1月中旬宣布英格蘭等地區進入緊急狀態至2月中旬。報導指出，由於人們可以感染不同的新冠變種病毒株，這可能是變種病毒出現結合體的原因之一。賓州天普大學（Temple University）的生物學教授龐德（Sergei Pond）表示，當變異病毒結合的情況以非常快的速度發生時，可能使疫情會到達「臨界點」。倫敦大學研究元鮑洛（François Balloux）表示，這項發現非常重要，也與能夠透過這次變異回溯病毒的起源。雖然兩種威力更強的變異病毒株結合，可能導致更危險的變種病毒出現，但科學家們也坦言目前仍不清楚「B.1.1.7」和「B.1.429」的合體會帶來多大的影響，還需要進一步觀察研究。
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