傳北韓駭客偷取南韓疫苗技術？公衛專家：恐另有目的

南韓情報機構日前透露，有北韓的駭客試圖竊取新冠肺炎的疫苗資訊，甚至還成立了「325局」專門負責破解疫苗相關情報，令人不禁質疑，北韓官方始終宣稱「零確診」的真實性。

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根據英國媒體《每日郵報》（Dailymail）報導，南韓國會情報小組的河泰慶（Ha Tae-keung）表示，根據資料顯示，國際製藥大廠輝瑞公司曾多次遭到駭客入侵，對方意圖竊取疫苗的配方及治療技術；但這段發言目前並沒有得到其他證據支持。

報導指出，光是去年一年，疑似北韓的駭客就曾駭入9間醫療公司的內部系統，包括嬌生（Johnson & Johnson）、諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax Inc）等，對此，南韓國家情報院（NIS）回應，已採取措施瓦解北韓駭客企圖入侵的行動。

而公衛專家指出，北韓預計在上半年就收到200萬劑牛津（Oxford）疫苗，因此真正讓北韓駭客感興趣的並不是疫苗配方，而是這些偷取來的實驗數據。

自新冠肺炎疫情爆發以來，儘管北韓領導人金正恩宣稱北韓境內從未有人確診，但仍有消息傳出疫苗開發人員持續對疑似感染新冠肺炎的患者做疫苗測試。另外，北韓還傳出成立了「325局」，就是為了要破解疫苗技術的專門秘密部門，這些技術人員並定期向金正恩的胞妹金與正彙報。