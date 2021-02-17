NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

傳北韓駭客偷取南韓疫苗技術？公衛專家：恐另有目的

國際中心陳問荷/綜合報導

2021-02-17 17:53:21

▲新冠肺炎疫情肆虐全球，為了遏止疫情，不少國家都已陸續通過並展開新冠疫苗接種計劃。但近日卻發生美國和西班牙有醫護人員接種新冠疫苗後幾天確診。不過有國外專家解釋，除了病毒有潛伏期，疫苗產生保護力本就需要時間，加上醫護又是接觸患者的高危險群，所以並不意外。（示意圖／取自unsplash）
▲南韓情報機構日前透露，有北韓的駭客試圖竊取新冠肺炎的疫苗資訊，甚至還成立了「325局」專門負責破解疫苗相關情報。（示意圖／取自unsplash）

南韓情報機構日前透露，有北韓的駭客試圖竊取新冠肺炎的疫苗資訊，甚至還成立了「325局」專門負責破解疫苗相關情報，令人不禁質疑，北韓官方始終宣稱「零確診」的真實性。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據英國媒體《每日郵報》（Dailymail）報導，南韓國會情報小組的河泰慶（Ha Tae-keung）表示，根據資料顯示，國際製藥大廠輝瑞公司曾多次遭到駭客入侵，對方意圖竊取疫苗的配方及治療技術；但這段發言目前並沒有得到其他證據支持。

報導指出，光是去年一年，疑似北韓的駭客就曾駭入9間醫療公司的內部系統，包括嬌生（Johnson & Johnson）、諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax Inc）等，對此，南韓國家情報院（NIS）回應，已採取措施瓦解北韓駭客企圖入侵的行動。

而公衛專家指出，北韓預計在上半年就收到200萬劑牛津（Oxford）疫苗，因此真正讓北韓駭客感興趣的並不是疫苗配方，而是這些偷取來的實驗數據。

自新冠肺炎疫情爆發以來，儘管北韓領導人金正恩宣稱北韓境內從未有人確診，但仍有消息傳出疫苗開發人員持續對疑似感染新冠肺炎的患者做疫苗測試。另外，北韓還傳出成立了「325局」，就是為了要破解疫苗技術的專門秘密部門，這些技術人員並定期向金正恩的胞妹金與正彙報。

▲北韓領導人金正恩近日在勞動黨第8屆中央委員會第2次全體會議中，因經濟政策推行成效不佳而大動肝火。（圖／擷取自Youtube影片）
▲自新冠肺炎疫情爆發以來，儘管北韓領導人金正恩宣稱北韓境內從未有人確診，但仍有消息傳出疫苗開發人員持續對疑似感染新冠肺炎的患者做疫苗測試。（圖／擷取自Youtube影片）
 
關鍵字

NOW民調中心

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

繼續作答
情人節就要來個火辣辣之吻！您覺得哪種接吻方式最能讓女生心臟怦怦跳？

情人節就要來個火辣辣之吻！您覺得哪種接吻方式最能讓女生心臟怦怦跳？

繼續作答
2021賀歲片來勢洶洶，您對哪一部最有興趣？

2021賀歲片來勢洶洶，您對哪一部最有興趣？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

交往前該「試車」嗎 ？

應該
不應該
40%60%
2021-02-17-2021-02-23

想到要上班就頭痛、腹痛又焦慮？您也有「收假症候群」嗎？

不會
62.71%37.29%
2021-02-15-2021-02-21
即時
推薦閱讀