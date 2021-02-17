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曾替小英解說考古的專家吳培華辭世　林右昌：震驚與不捨

記者陳志仁／基隆報導

2021-02-17 18:39:00

清大博士吳培華
▲基隆市長林右昌表示，去年8月特別請小英總統訪視「大基隆歷史場景再現整合計畫」的考古成果時，當天就是由清大博士吳培華（左一）為蔡英文總統解說。（圖／基隆市政府提供）
總統蔡英文去年8月在文化部長李永得的陪同下，到基隆和平島訪視「大基隆歷史場景再現整合計畫」的考古成果，蔡英文直呼此行讓她「大開眼界！」當時負責解說之一的清大博士吳培華，卻驚傳16日早上辭世的噩耗。
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基隆市長林右昌今（17）日傍晚在臉書PO文，今天是開工日，卻聽聞一個非常震驚也很不捨的消息，國立清華大學的吳培華博士，昨天早上已經辭世；真的很不捨，這麼認真熱愛台灣土地的她離開我們了，但她的精神永在，還有更多夥伴會繼續努力！願培華博士安息，也請家屬節哀。
林右昌指出，吳培華博士是相當年輕優秀，對文化、歷史考古工作非常熱情投入的女性學者；108年5月在和平島平一路諸聖教堂的考古遺址首次見面後，每次到和平島關心考古的進度，大多由瘦小身影的培華，進行進度的簡報說明，專注的眼神卻是充滿光芒！尤其當培華娓娓道來最新的考古發現時，更難以不被培華的熱情給感動。
林右昌表示，去年8月特別請小英總統來視察時，也對總統說和平島就是台灣的「國家寶藏島」！當天就是由培華為蔡英文總統解說，並帶總統參觀一次就能把台灣4000年歷史講完的考古探坑！每次聽培華的專業分析與解說後，都讓她更了解到我們正在為台灣做一件非常了不起的事情，很榮幸能和培華一起為台灣共事，也請家屬節哀。
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2021-02-17-2021-02-23

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