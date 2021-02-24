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性騷擾風波！翁立友對決雞排妹　網友相信誰？

記者吳雨婕/綜合報導

2021-02-24 08:00:00

雞排妹、翁立友互不提告的原因曝光。（圖／記者葉政勳攝, 2021.02.05）
▲雞排妹（右圖）指控翁立友性騷擾，雙方各說各話，事件成為羅生門。（圖／NOWnews資料照）
雞排妹日前指控在主持尾牙時被老闆、歌手翁立友性騷擾，雙方各執一詞越演越烈，翁立友召開記者會當天雞排妹現身踩場，想討一個說法，卻被豪記唱片調虎離山；而針對雞排妹的指控，翁立友在記者會現場表示自己是整起事件的受害者，雞排妹得知後，在臉書發文反駁，認為受到二度傷害。而根據雙方說法，《NOWnews今日新聞》對網友進行為期7天的民調，票選出最相信哪一方的說法。
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最多人選擇相信翁立友，遭雞排妹指控性騷擾後，翁立友透過所屬的豪記唱片，先後共發表了3次聲明，一開始揚言對雞排妹提告：「已經委託事務所在做蒐證的階段，進入法律程序是非黑白一定會分曉。」再到後來，翁立友提供音檔，表示力挺雞排妹提告；之後開記者會時，翁立友在聲明中大打媽媽牌、想自殺卻沒權利等說法，希望能動之以情。
▲翁立友深陷與雞排妹的性騷擾風波，出面開記者會明顯看得出來憔悴許多。（圖／記者葉政勳攝
▲翁立友開記者會澄清遭指控性騷擾一事。（圖／NOWnews資料照）
位居第二的則是兩方都不相信，希望能提出證據。在雞排妹指控翁立友性騷擾後，不少網友質疑雞排妹是在炒作，拿不出證據，讓當天出席贊助記者會的雞排妹，火大表示：「公關公司代替老闆道歉就是一個事實了！」也因為沒有確切的證據，讓此場風波成為了羅生門。
第三名則是雞排妹，在她出面指控遭到性騷擾後，收到許多網友的反饋，紛紛分享自身經驗給她，也掀起演藝圈的「Me Too」風潮，雞排妹也因此決定舉辦《38號樹洞》性騷擾／性侵害真人故事募集計畫，將受害者的故事以展覽方式公開，她也強調：「信件展的場地及規模，會依3周後收到的信件總數量再決定，展覽不會收門票，籌備過程不會有募款，也不會與任何團體、基金會、政治人物合作辦展。」
▲雞排妹現身翁立友聲明會。（圖／記者葉政勳攝
▲雞排妹現身翁立友聲明會。（圖／NOWnews資料照）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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