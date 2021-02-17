政院組織改造 本會期先推數位發展部
記者張志康/綜合報導
2021-02-17 22:03:34
行政院官員今（17）日表示，行政院組織改造正在進行中，由於各界對於新設數位發展部已有共識，行政院將在立法院本會期前，送出與數位發展部相關的組織法草案，至於剩餘5部會的組改案，則可能在下會期送出。
民國99年，行政院組織法修正案經立法院三讀通過，明訂行政院轄下37個部會將整併為29個，並自101年啟動組織改造。目前尚未完成組改的5部會，包括內政部下設國家公園署、交通部改制的交通及建設部、經濟部改制的經濟及能源部、環保署升格為環境資源部、農委會升格為農業部。另外，也將新成立數位發展部。行政院官員表示，由於成立數位發展部一事，各界已有共識，政院將先行推動數位發展部組改案，將於本會期送出與數位發展部相關的組織法草案。依行政院規畫，數位發展部將主管通訊、傳播產業、網路基礎建設、資訊通訊安全等業務，將整併國家通訊傳播委員會通訊傳播產業與輔導業務、交通部郵電司、經濟部工業局部分業務、國發會資管處，另行政院資安處也將併入數位發展部，並升格為資安署。配合數位發展部成立，國家通訊傳播委員會將改制為通訊傳播監理委員會，專責內容監理業務，仍為獨立機關；科技部則轉型為科學及技術委員會。至於其他5個部會的組改案，可望於立法院下會期送出。