才隔一天又中了！1.07億大樂透開在這裡
記者張志康/綜合報導
2021-02-17 22:15:05｜2021-02-17 22:23:57
過年期間連續開出6天頭獎的大樂透，昨日連開紀錄中止一次，今天又開出了頭獎。台灣彩券發布派彩結果，頭獎金額1.07億元的2月17日大樂透，在台南市北區開出，由1人獨得。下期（2月18日）預估銷售2億元，頭獎金額保證1億元。
今晚開獎的第110020期大樂透，中獎號碼為26、49、13、24、45、02，特別號10。台灣彩券表示，頭獎商店為台南市北區的「聚寶盆彩券商行」，去(109)年10月13日才開出過0.74億元大樂透頭獎 (註：當期頭獎總金額1.48億元，由兩注均分，每注獎金0.74億元)，不到半年再度開出億元頭獎。此外，依系統資料顯示，該張中獎係採包牌方式投注，一次投注7個號碼，共7注選號，其中有6個號碼對中本期獎號(不含特別號)，因此該張彩券的7注選號全部中獎，除了有一注對中1.07億元的頭獎外，另外6注皆對中叁獎(每注獎金54,643元)，統計該張彩券總中獎金額高達108,047,200元。至於台灣彩券推出的大樂透春節大紅包獎項，大樂透今晚持續加碼春節大紅包獎項，加開的9個獎號依大小順序分別為26、29、32、36、38、41、45、46和49。台彩表示，本期大紅包開出27組，總中獎注數為31注，其中23組為單注中獎，4組為2注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為275組，剩餘85組，次期(2月18日)將繼續加開春節大紅包。售出本期春節大紅包中獎彩券投注站共30家，其中，台北市松山區的「神旺彩券行」繼大年初一開出1注春節大紅包獎項後，今晚又開出2注，累計今年以來已開出3注，第四屆以來則已累計開出4注春節大紅包獎項；台中市西屯區「豐億彩券行」、台南市東區「泉發彩券行」、台中市潭子區「億萬連發彩券行」則都在今晚第二次開出金牛年的春節大紅包獎項；位於台中市北屯區的「得彩彩券行」曾於103年開出過3.48億元的威力彩頭獎，今晚則是首次開出春節大紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公布為主。