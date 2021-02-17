網球／慘遭「7784」大逆轉 Nadal無緣衝擊生涯澳網第2冠
記者黃建霖／綜合報導
2021-02-17 23:13:44
2021澳網公開賽8強戰今天最後一場比賽，賽會2號種子、西班牙名將「蠻牛」Rafael Nadal，在先拿2盤的情況下，被對方連趕3盤，最終以6:3、6:2、6:7(4:7)、4:6、5:7不敵希臘好手「7784」Stefanos Tsitsipas，無緣4強。
34歲的Nadal本屆賽會是生涯第13次晉級澳網男單8強，而且在前4輪的比賽他全部直落三橫掃，締造大滿貫連贏33盤的個人新紀錄，狀態絕佳；另外，上一場贏球後，他還拿下生涯的第500勝。過去和Tsitsipas交手6次，Nadal贏下了其中的5次，對戰成績佔據絕對優勢，今天前兩盤的的戰果也應證了這份數據。首盤在3:3之後，他連拿3局，先下一城；次盤他又趁著這股氣勢，打出5:1的開局，最終也以6:2取得聽牌。但在這之後，戰局卻出現一百八十度的翻轉，Tsitsipas在第3盤展現頑強鬥志，逼近搶七後，利用對方兩個非受迫性失誤拉開比數，以7:4拿下一盤；第4盤Nadal的發球局都保得非常危險，終於在第9局被破，也讓對手順勢扳平比數。之後，氣勢都倒向了Tsitsipas這邊，決勝盤Nadal浪費了3個局點，在第11局又因為自己非受迫性失誤激增，而讓對手破發。雖然他在下一局救下2個賽點，但最終Tsitsipas還是用一記反拍拿下比賽。澳網一直以來是Nadal打得最不順的大滿貫之一，生涯只在此拿到一次冠軍，這是他第7次在澳網男單8強止步，而且自從2017年以來，他還沒有在澳網贏過任何一位世界前十的好手。