巴西展開疫苗研究　測試群體免疫效果

（中央社記者唐雅陵聖保羅17日專電）巴西布坦坦研究所（Instituto Butantan）今天開始在聖保羅州內地城市塞哈納（Serrana）展開大規模新冠肺炎的疫苗接種活動，測試群體免疫效率。
聖保羅州長多利亞（João Doria）和隸屬聖保羅州衛生廳的布坦坦研究所所長柯瓦斯（Dimas Covas）上午前往塞哈納出席象徵性儀式。柯瓦斯表示，這項命名為「S計畫」的世界性創舉，將評估2019冠狀病毒疾病疫苗CoronaVac在降低病毒傳播率方面的效率，對住院、死亡的影響，以及城市將在多久時間後達到群體免疫。塞哈納有4萬5844名居民，從今天起，所有已事先登記的18歲以上居民將分4梯次接種疫苗，預計2個月內接種3萬人，5月提出初步結果。根據巴西新聞網站G1報導，今天一大早就有很多人在注射站前大排長龍，像是82歲的馬賽里諾（OsvaldoMarcelino），就衷心期盼注射疫苗後，能夠保護大家免受病毒侵擾。68歲的柯利亞（Rosemeire Correia）被排在第2梯次，3月初才能夠接種疫苗，在11名家庭成員感染新型冠狀病毒後，也希望盡快接種疫苗，同時幫助研究計畫。CoronaVac是布坦坦研究所與中國北京科興藥廠（Sinovac）合作研發的新冠肺炎疫苗。布坦坦研究所選擇塞哈納市的主因是這個城市在2020年進行血清流行病學調查顯示，高達10%的人口感染病毒。此外，巴西從1月17日開始為全國民眾接種疫苗，但許多城市因缺乏疫苗，陸續中斷疫苗接種活動。聖保羅州長多利亞今天宣布，布坦坦研究所將從23日起分8天交付共340萬劑CoronaVac給聯邦政府；為加快疫苗生產速度，布坦坦研究所已經將每天工作人數從150人增至300人。布坦坦研究所所長柯瓦斯也表示，目前研究所每天約生產80至100萬劑CoronaVac，從4月起產量可提高一倍達200萬劑。巴西聯邦政府已經與布坦坦研究所達成購買4600萬劑CoronaVac的協定，昨天再簽署追加購買5400萬劑CoronaVac的合約，總計1億劑疫苗，研究所預定8月底前交付所有劑量。從今年1月17日至2月16日，巴西已為550萬5049人注射第1劑疫苗，占巴西總人口的2.6%；30萬8791人已接種第2劑疫苗，占巴西總人口的0.15%。（編輯：高照芬）1100218