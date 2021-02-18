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巴西展開疫苗研究　測試群體免疫效果

中央社

2021-02-18 08:58:49

AstraZeneca/Astra Zeneca/阿斯特捷利康/新冠疫苗/新冠肺炎/COVID/
▲ 巴西布坦坦研究所開始在聖保羅州內地城市塞哈納展開大規模新冠肺炎的疫苗接種。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者唐雅陵聖保羅17日專電）巴西布坦坦研究所（Instituto Butantan）今天開始在聖保羅州內地城市塞哈納（Serrana）展開大規模新冠肺炎的疫苗接種活動，測試群體免疫效率。
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聖保羅州長多利亞（João Doria）和隸屬聖保羅州衛生廳的布坦坦研究所所長柯瓦斯（Dimas Covas）上午前往塞哈納出席象徵性儀式。
柯瓦斯表示，這項命名為「S計畫」的世界性創舉，將評估2019冠狀病毒疾病疫苗CoronaVac在降低病毒傳播率方面的效率，對住院、死亡的影響，以及城市將在多久時間後達到群體免疫。
塞哈納有4萬5844名居民，從今天起，所有已事先登記的18歲以上居民將分4梯次接種疫苗，預計2個月內接種3萬人，5月提出初步結果。
根據巴西新聞網站G1報導，今天一大早就有很多人在注射站前大排長龍，像是82歲的馬賽里諾（OsvaldoMarcelino），就衷心期盼注射疫苗後，能夠保護大家免受病毒侵擾。
68歲的柯利亞（Rosemeire Correia）被排在第2梯次，3月初才能夠接種疫苗，在11名家庭成員感染新型冠狀病毒後，也希望盡快接種疫苗，同時幫助研究計畫。
CoronaVac是布坦坦研究所與中國北京科興藥廠（Sinovac）合作研發的新冠肺炎疫苗。布坦坦研究所選擇塞哈納市的主因是這個城市在2020年進行血清流行病學調查顯示，高達10%的人口感染病毒。
此外，巴西從1月17日開始為全國民眾接種疫苗，但許多城市因缺乏疫苗，陸續中斷疫苗接種活動。
聖保羅州長多利亞今天宣布，布坦坦研究所將從23日起分8天交付共340萬劑CoronaVac給聯邦政府；為加快疫苗生產速度，布坦坦研究所已經將每天工作人數從150人增至300人。
布坦坦研究所所長柯瓦斯也表示，目前研究所每天約生產80至100萬劑CoronaVac，從4月起產量可提高一倍達200萬劑。
巴西聯邦政府已經與布坦坦研究所達成購買4600萬劑CoronaVac的協定，昨天再簽署追加購買5400萬劑CoronaVac的合約，總計1億劑疫苗，研究所預定8月底前交付所有劑量。
從今年1月17日至2月16日，巴西已為550萬5049人注射第1劑疫苗，占巴西總人口的2.6%；30萬8791人已接種第2劑疫苗，占巴西總人口的0.15%。（編輯：高照芬）1100218
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