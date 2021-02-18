到底會不會參選？雞排妹給出「肯定答案」：不要再問了

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雞排妹受邀上Yahoo TV「鄉民大會」，針對到翁立友記者會踢館，身旁護花使者穿與蔡英文同款外套，遭指有政治意圖，她無奈解釋，與該男性因紅心字會募款認識已有7、8年，當天對方剛好在記者會舉行的地點附近工作，想說來當義工幫忙，至於友人穿小英2020飛行夾克，她苦笑：「現場3、40個媒體，我哪看得到他穿什麼？我怎麼知道啦，關我什麼事！」節目中，主持人郭子乾問是否要回台中選市議員，還是直接挑戰市長大位，雞排妹立刻回：「沒有沒有沒有，我一直都說我沒有要選！」郭子乾再追問，會不會像很多政治人物，平常都說不選，最後被推上檯面？她說：「那個是他們，我是我啊！」面對郭子乾不斷逼問，雞排妹最後激動大喊：「我真的不會選啦！不要再問了！」「為什麼每次問我說不選，然後一直逼逼逼，逼到好像我一定要講出你們想聽的答案，才肯放過我」，雞排妹表示，自己對政治沒有那麼積極，也無法早起跑行程、婚喪場子，像過年除夕到初三，每天都睡到下午2、3點，「我就是當一個輔助者，幫一些我認同的人輔選就好了。」（編輯：楊穎軒）
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