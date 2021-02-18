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到底會不會參選？雞排妹給出「肯定答案」：不要再問了

娛樂中心／綜合報導

2021-02-18 09:45:55｜2021-02-18 09:56:41

▲雞排妹（左圖）曾與蔡英文會面。（圖／雞排妹臉書）
▲雞排妹（左圖）曾與蔡英文會面，被認為與綠營關係良好。（圖／雞排妹臉書）
27歲雞排妹（鄭家純）上月底接連自爆遭3人性騷擾，事件鬧得沸沸揚揚，近日還宣布將蒐集被害人故事辦展，宛如台版「MeToo」運動，一連串動作衝高其曝光度及聲量，被質疑是轉戰政壇的起手式，對此，雞排妹昨（17日）上節目再度澄清沒有要選舉，更一度激動大吼：「不要再問了！」
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▲雞排妹性騷擾事件連環爆。（圖／雞排妹臉書）
▲▼雞排妹重申不會投身選舉。（圖／雞排妹臉書）
▲雞排妹回應網友猜測自己要從政的說法。（圖／翻攝雞排妹臉書）
雞排妹受邀上Yahoo TV「鄉民大會」，針對到翁立友記者會踢館，身旁護花使者穿與蔡英文同款外套，遭指有政治意圖，她無奈解釋，與該男性因紅心字會募款認識已有7、8年，當天對方剛好在記者會舉行的地點附近工作，想說來當義工幫忙，至於友人穿小英2020飛行夾克，她苦笑：「現場3、40個媒體，我哪看得到他穿什麼？我怎麼知道啦，關我什麼事！」
節目中，主持人郭子乾問是否要回台中選市議員，還是直接挑戰市長大位，雞排妹立刻回：「沒有沒有沒有，我一直都說我沒有要選！」郭子乾再追問，會不會像很多政治人物，平常都說不選，最後被推上檯面？她說：「那個是他們，我是我啊！」面對郭子乾不斷逼問，雞排妹最後激動大喊：「我真的不會選啦！不要再問了！」
「為什麼每次問我說不選，然後一直逼逼逼，逼到好像我一定要講出你們想聽的答案，才肯放過我」，雞排妹表示，自己對政治沒有那麼積極，也無法早起跑行程、婚喪場子，像過年除夕到初三，每天都睡到下午2、3點，「我就是當一個輔助者，幫一些我認同的人輔選就好了。」（編輯：楊穎軒）
▲雞排妹（右）極力否認轉戰政治圈。（圖／Yahoo
▲雞排妹（右）極力否認轉戰政治圈。（圖／Yahoo TV）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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