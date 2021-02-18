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NBA／爆Davis的傷和KD的很像　名球評：他恐季後賽才歸隊

記者黃建霖／綜合報導

2021-02-18 09:47:34

▲「一眉哥」Anthony Davis（圖／美聯社／達志影像）
▲「一眉哥」Anthony Davis（圖／美聯社／達志影像）
洛杉磯湖人明星大前鋒Anthony Davis的傷勢可能比想像中嚴重，而且湖人球團也不敢大意，根據名球評Kendrick Perkins在節目上所表示的，現在前者甚至可能會到季後賽前才回歸，球隊也已經有打算找來魔術中鋒Mo Bamba救急。
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Perkins透露Davis的經紀人Rich Paul表示，「沒有人會催促Davis復出，他的健康狀況是第一位的。如果真的有必要的話，他甚至可以在季後賽開始後的第1-2周才會歸隊。」
「這是因為Davis的阿基里斯腱勢和Kevin Durant當時的傷的很像，一開始Durant也是被診斷為小腿拉傷，但在總冠軍賽面對暴龍，他倉促復出最終導致阿基里斯腱斷裂。在Davis缺陣的情況下，湖人要做的就是，幫助詹姆斯拿到第5座MVP。同時，幫助每個人在例行賽磨練，並為季後賽做好準備。」Perkins這麼說道。
由於目前的情形，湖人有意交易來禁區長人進行補強，之前外傳出被擺上貨架的活塞前鋒Blake Griffin和騎士中鋒Andre Drummond，他們都有興趣，不過球隊似乎沒有太多籌碼可以交換。
比較有可能的是魔術中鋒Mo Bamba，今年22歲的他本季只打了12場，就跌出了輪換，湖人可能會在3月底的交易截止日前有所動作。
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