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黎智英涉違國安法再次申請保釋　香港高院今日開庭處理

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-02-18 09:50:37

黎智英
▲香港壹傳媒創辦人黎智英被港警國安處指控違反《港區國安法》，原指定法官李運鵬去年12底批准保釋，但港警控方上訴撤保，黎智英再次申請保釋，香港高院今日將處理。（圖／美聯社／達志影像）
香港壹傳媒創辦人黎智英（Jimmy Lai）日前被港警指控詐欺罪、違反《港區國安法》遭到收押，昨（17）日在獄中再度被捕。今（18）日上午，黎智英至香港高等法院申請保釋，該案將交由《港區國安法》指定的法官彭寶琴處理，預計今日上午10時半開庭。
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香港終審法院上週二（9）裁定撤回黎智英有關《港區國安法》「勾結外國或境外勢力」的保釋，黎智英向法院再次提出保釋申請，法官由先前發出保釋的李運鵬改為彭寶琴。黎智英今日上午約9時，由港警「鐵甲威龍」囚車送至高等法院，法院外有不少支持者早起到場開庭前聲援，香港《蘋果日報》總編輯羅偉光也有出現。
綜合港媒報導，昨（17）日黎智英在監獄中，被港警指控涉嫌「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」、「12港人」案中「串謀協助罪犯」再度遭到逮捕。「12港人」案指去年8月23日，12名香港青年試圖搭船離開，遭到廣東海警逮捕，早前深圳鹽田市人民法院判處其中10名成年人7個月至3年不等的刑期，2名未成年人被遣送回港。
黎智英及其他9名民主派人士，曾於前年反送中示威期間參與8月18日民間人權陣線（民陣）舉行的「流水式集會」，10人被香港檢警指控涉「組織及參與未經批准集會」相關案件昨日下午在也在香港法院開庭，今日將繼續開案陳詞。
▲香港
▲香港民陣2019年8月18日舉行的「止警暴、制黑亂」流水式集會，民陣估計當時約有180萬人參與遊行。（圖／美聯社／達志影像）
 
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