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電子熄火、傳產金融強勁輪動　台股早盤16429點再創新高

記者許家禎/台北報導

2021-02-18 09:50:39｜2021-02-18 09:52:37

▲台北股市今（8）日開盤漲151.13點，加權股價指數以15365.13點開出，隨後台積電創天價580元，也帶動台股創新高15400點。(圖／NOWnews資料照片)
▲台股今（18）日開盤漲3.94點，加權股價指數以16366.23點開出，電子休息，傳產與金融接棒。(示意圖／NOWnews資料照片)
美股昨（17）日跌多漲少，台股今（18）日開盤漲3.94點，加權股價指數以16366.23點開出，早盤電子股稍作休息，使大盤一度來到盤下16323點，但隨後傳產與金融股發動攻勢，塑化、鋼鐵族群強勁，金融類股也買單敲進，讓大盤又拉抬到16429點再創新高，但指數震盪，不久又觸及盤下。
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美股道瓊指數昨日上漲90.27點，或0.29%，收31,613.02點；標普500指數下跌0.85點，或0.02%，收3,931.74點；那斯達克指數下跌82.00點，或0.58%，收13,965.50點；費城半導體指數下跌60.68點，或1.87%，收3,178.24點。
台北股市今日開盤漲3.94點，加權股價指數以16366.23點開出，早盤一度來到盤下16323點，但隨後傳產與金融股發動攻勢，又帶動大盤來到16429點再創新高。
昨天走高的權值股稍作休息，如台積電早盤跌5元，跌幅0.7%，來到658元。聯電跌0.5%，來到57.3元。聯發科在平盤984元上下震盪。日月光續強，早盤漲1%，來到117.5元。另外旺宏與華邦電也強勁上揚。
盤面強勢的是傳產與金融股，如華夏、台聚、台達化、台苯、國喬、亞聚、三芳，漲幅約在1到5%之間。鋼鐵族群中，威致、第一銅飆漲停，其他中鋼、高興昌、春源、春雨、中鴻漲幅也在1到5%之間。金融股不遑多讓，早盤富邦金、玉山金、元大金都漲逾1%。
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2021-02-17-2021-02-23

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2021-02-15-2021-02-21
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