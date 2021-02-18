電子熄火、傳產金融強勁輪動 台股早盤16429點再創新高
記者許家禎/台北報導
2021-02-18 09:50:39｜2021-02-18 09:52:37
美股昨（17）日跌多漲少，台股今（18）日開盤漲3.94點，加權股價指數以16366.23點開出，早盤電子股稍作休息，使大盤一度來到盤下16323點，但隨後傳產與金融股發動攻勢，塑化、鋼鐵族群強勁，金融類股也買單敲進，讓大盤又拉抬到16429點再創新高，但指數震盪，不久又觸及盤下。
美股道瓊指數昨日上漲90.27點，或0.29%，收31,613.02點；標普500指數下跌0.85點，或0.02%，收3,931.74點；那斯達克指數下跌82.00點，或0.58%，收13,965.50點；費城半導體指數下跌60.68點，或1.87%，收3,178.24點。台北股市今日開盤漲3.94點，加權股價指數以16366.23點開出，早盤一度來到盤下16323點，但隨後傳產與金融股發動攻勢，又帶動大盤來到16429點再創新高。昨天走高的權值股稍作休息，如台積電早盤跌5元，跌幅0.7%，來到658元。聯電跌0.5%，來到57.3元。聯發科在平盤984元上下震盪。日月光續強，早盤漲1%，來到117.5元。另外旺宏與華邦電也強勁上揚。盤面強勢的是傳產與金融股，如華夏、台聚、台達化、台苯、國喬、亞聚、三芳，漲幅約在1到5%之間。鋼鐵族群中，威致、第一銅飆漲停，其他中鋼、高興昌、春源、春雨、中鴻漲幅也在1到5%之間。金融股不遑多讓，早盤富邦金、玉山金、元大金都漲逾1%。