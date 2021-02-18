這號碼最常開！威力彩頭獎衝5.6億 大樂透續開百萬紅包
記者顏真真/台北報導
2021-02-18 10:27:53
春節7天假期雖已結束，彩券加碼活動仍在進行，即便大樂透頭獎不斷開出，但今（18）日晚上大樂透還是會開獎，頭獎保證1億元，並續加開春節大紅包獎項。此外，已連摃25期的威力彩亦將於今晚開獎，頭獎預估上看5.6億元，亦是金牛年截至目前的最高頭獎金額，想要一夕致富的人可別忘把握這個好機會試手氣。
根據台灣彩券公司統計，春節大紅包獎項從2月9日至昨日止，累計已送出275組、中獎注數高達336注，其中227注獨得百萬獎金。扣除已開出的組數後，春節大紅包獎項還有85組100萬元待送出。而昨晚開出的1億0771萬9342元大樂透頭獎，由台南市北區的「聚寶盆彩券商行」所開出，該家投注站去年10月13日才開出過0.74億元大樂透頭獎（當期頭獎總金額1.48億元，由2注均分，每注獎金0.74億元），不到半年再度開出億元頭獎，真的非常幸運。此外，依系統資料顯示，這張大樂透中獎彩券是採包牌方式投注，一次投注7個號碼，共7注選號，其中有6個號碼對中本期獎號（不含特別號），因此該張彩券的7注選號全部中獎，除了有1注對中1.07億元的頭獎外，另外6注皆對中叁獎（每注獎金5萬4643元），統計該張彩券總中獎金額高達1億0804萬7200元。至於昨日售出的春節大紅包中獎彩券投注站共30家，其中，台北市松山區的「神旺彩券行」繼大年初一開出1注春節大紅包獎項後，昨晚又開出2注，累計今年以來已開出3注，第4屆以來則已累計開出4注春節大紅包獎項；台中市西屯區「豐億彩券行」、台南市東區「泉發彩券行」、台中市潭子區「億萬連發彩券行」則都在昨晚第二次開出金牛年的春節大紅包獎項；位於台中市北屯區的「得彩彩券行」曾於2014年開出過3.48億元的威力彩頭獎，昨晚則是首次開出春節大紅包獎項。今日大樂透也還會繼續開獎，除頭獎保證1億元之外，並繼續加開百萬元的春節大紅包獎項，只要9個獎號對中其中任6個即中獎，目前還有85組100萬元待送出。當然，如果嫌大樂透頭獎保證1億元不夠看，今晚威力彩也將開獎，因為已連續25期頭獎摃龜，也使得今晚開獎的威力彩頭獎5億2058萬5026元起跳，而根據目前銷售金額推估，頭獎已來到5億5756萬6750元，台灣彩券公司預估有望進一步衝上5.6億元。至於什麼號碼最易中獎？根據台灣彩券統計，去年威力彩第一區最常開出的獎號是35，共開了24次，再來是15、24及33，各開過23次，然後是31，開了21次，而最不常開的號碼則是5、8、13及23，各只開過11次；第二區最常開的獎號則是1、8，各開16次，最不常開的是3、5、6，僅各開過11次。