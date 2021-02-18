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NBA／公開支持嘴綠爭議言論　詹皇：他說的話直切要害

記者黃建霖／綜合報導

2021-02-18 10:19:34

湖人球星LeBron James
▲湖人球星LeBron James慶祝湖人勝利。（圖／美聯社／達志影像）
日前關於Andre Drummond被冷凍一事，勇士前鋒Draymond Green表達了他自己的意見，外界對此評價兩極，不過今(18)日他得到了相當有力的聲援——湖人「詹皇」LeBron James表示，他完全支持前者的言論。
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此前Green表示，如今的聯盟中，當球員表達想要轉隊的意願時，會被罰款或是被外界批評；但球隊卻可以隨意交易球員，他認為這樣的情形是不公平的。對此，曾經多次遭遇這種情形的James，可說是心有戚戚焉。
「現在我不想太深入談這個話題，但這就是聯盟一直以來的形態。從球隊的角度出發，他們一直控制了輿論，他們控制了關於球員應該是什麼樣、應該怎麼做的輿論，關於球員應該如何對待球隊。假如球員不順從他們的方式，他們就有方法放出輿論，說這個人或那個人不適合球隊，或者說他是球隊毒瘤，無論怎麼說吧。他們一向控制著那種輿論風向。」James如此說道。
「我認為Draymond和我們中的許多人都明白，我們希望產生改變，我們想要變革。甚至不只是想要改變，我們只想讓人們明白，硬幣是有兩面的，凡事不只是一面之詞。」James表示，「他說的話太完美了，直切要害，內容非常有見地。我完全支持他。那就是業內常態，一向如此，我們只想有機會創造命運，有時也能有機會掌控我們的命運。」
儘管Green的說法相當激情且具有說服力，然而真正的重點是：球員在有約在身時，就現有聯盟法規和職業道德的角度來說，他能不能公開表示他不想成為球隊的一員？
球隊具有交易球員的權力，這是因為他們也承擔著運營球隊的責任，然而球員無需承擔這一點，他們只需為自己負責。如果每個球員都能在合約內要求轉隊，那麼自由球員制度將無從展開，NBA這個商業聯盟也會在一夕之間崩毀。
無論如何，這是一個值得討論的話題，然而球員爭取他們自己的權利時，也必須訴諸理性。
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