立法院新會期著重修憲 民眾黨：下修門檻「公民可提案」
記者丁上程／台北報導
2021-02-18 10:33:52｜2021-02-18 11:34:32
立法院第10屆第三會期近日即將開議，由柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，今（18）日也公布新會期的著重方向與優先修法目標。民眾黨立委張其祿表示，現階段第三會期的最大的重點仍舊在修憲的相關業務推動與進程，除了民眾黨原有的一憲二法下修公民權至18歲、廢除考監兩院外，也提出「公民可提案修憲」的概念，希望未來能與各黨進行相關討論。
張其祿在記者會上表示，去年9月14日成立修憲委員會後，感覺得出立法院長游錫堃有在呼應總統蔡英文2020年就職演說時，所強調的「修憲」重要性。「一憲二法下修公民權，民眾黨也是首個提出該修憲方向的政黨，很高興朝野黨團都可以呼應民眾黨的主張。」張其祿指出，希望在修憲過程中，藍綠兩黨能夠針對現有的最大共識，「不要在修憲上打假球」。而針對修憲提案的部分，張其祿也表示，除了原有的下修公民權還權於民、廢除考監兩院等朝野較具共識的議題外，針對下修修憲門檻的部分，民眾黨方面也提出「公民可提案修憲」的概念。「民眾黨的特色就是『還權於民』的提案。」張其祿說，「其實這些主張，藍綠兩黨過去在野的時候，也都提出相關概念」。張其祿強調，民眾黨所提出的相關修憲案版本，與藍綠兩黨的多個提案相接近，至於「公民可提案修憲」的部分，則會積極尋求兩黨合作，「只要能朝這個方向前進，有磋商出相關共識，無論藍綠都不排除任何合作機會」。