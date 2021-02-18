NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

立法院新會期著重修憲　民眾黨：下修門檻「公民可提案」

記者丁上程／台北報導

2021-02-18 10:33:52｜2021-02-18 11:34:32

立法院新會期即將開議，民眾黨18日上午也召開記者會，宣布新會期將著重五大面向修法，且持續推動修憲相關進程。
▲立法院新會期即將開議，民眾黨18日上午也召開記者會，宣布新會期將著重五大面向修法，且持續推動修憲相關進程。（圖／記者丁上程攝，2020.02.18）
立法院第10屆第三會期近日即將開議，由柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，今（18）日也公布新會期的著重方向與優先修法目標。民眾黨立委張其祿表示，現階段第三會期的最大的重點仍舊在修憲的相關業務推動與進程，除了民眾黨原有的一憲二法下修公民權至18歲、廢除考監兩院外，也提出「公民可提案修憲」的概念，希望未來能與各黨進行相關討論。
我是廣告 請繼續往下閱讀
張其祿在記者會上表示，去年9月14日成立修憲委員會後，感覺得出立法院長游錫堃有在呼應總統蔡英文2020年就職演說時，所強調的「修憲」重要性。「一憲二法下修公民權，民眾黨也是首個提出該修憲方向的政黨，很高興朝野黨團都可以呼應民眾黨的主張。」
張其祿指出，希望在修憲過程中，藍綠兩黨能夠針對現有的最大共識，「不要在修憲上打假球」。
而針對修憲提案的部分，張其祿也表示，除了原有的下修公民權還權於民、廢除考監兩院等朝野較具共識的議題外，針對下修修憲門檻的部分，民眾黨方面也提出「公民可提案修憲」的概念。
「民眾黨的特色就是『還權於民』的提案。」張其祿說，「其實這些主張，藍綠兩黨過去在野的時候，也都提出相關概念」。
張其祿強調，民眾黨所提出的相關修憲案版本，與藍綠兩黨的多個提案相接近，至於「公民可提案修憲」的部分，則會積極尋求兩黨合作，「只要能朝這個方向前進，有磋商出相關共識，無論藍綠都不排除任何合作機會」。
關鍵字

NOW民調中心

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

繼續作答
您最愛哪位本土劇女星？

您最愛哪位本土劇女星？

繼續作答
愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

交往前該「試車」嗎 ？

應該
不應該
45.28%54.72%
2021-02-17-2021-02-23

想到要上班就頭痛、腹痛又焦慮？您也有「收假症候群」嗎？

不會
64.2%35.8%
2021-02-15-2021-02-21
即時
推薦閱讀