臉書反擊付費政策 切斷澳洲用戶分享新聞功能
國際中心陳問荷/綜合報導
2021-02-18 10:38:07｜2021-02-18 10:38:32
澳洲當局認為科技巨擘谷歌（Google）與臉書（Facebook）已影響到媒體市場以及民主運作，立法強制臉書、谷歌等網路巨頭必須為他們網頁中出現的新聞付費給相應的出版商，對此臉書宣布，禁止澳洲用戶分享新聞以強力反擊這項政策。
根據彭博社報導，臉書切斷澳洲用戶分享功能以後，許多澳洲用戶反映不只無法分享新聞，連非新聞網站，如政府公布疫情資訊的網頁也受到影響。澳洲這項政策是因為在澳洲的印刷媒體業的廣告收入從2005年起就大幅減少，估計數位廣告的經費有80％以上都流向了谷歌與臉書。針對臉書的反擊，澳洲通訊部長佛萊契爾（Paul Fletcher）說，「臉書必須好好思考自己的行為，這樣的行為只是讓外界對臉書的印象還有聲譽大打折扣。」澳洲財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）則在推特上表示，他稍早已與臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）討論過，雙方正在商討未來付費的共識，並說「接下來還會繼續對談。」，但強調「我所知道的是，使用媒體業的內容就應該付費。」而同樣受到影響的搜尋引擎巨擘谷歌則採取不同做法，雖然先前揚言，若立法通過將把搜尋引擎撤離澳洲，但澳洲媒體大亨梅鐸旗下的新聞集團稍早表示，已經與谷歌達成為期三年的協議，谷歌將付費給包括華爾街日報在內的旗下報紙。