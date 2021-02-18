入選時代百大次世代人物 江啟臣：國際也關注國民黨改革
記者吳承翰、呂炯昌／台北報導
2021-02-18 10:43:36｜2021-02-18 10:45:53
國民黨主席江啟臣獲選為美國《時代雜誌》百大次世代人物，時代指江是亞洲歷史最悠久的政黨創黨以來最年輕的主席，致力於拓展年輕人的認同。江今（18）日上午受訪表示，能入選不只是他個人的因素，而是過去這段時間國民黨的改革有受到國際社會關注，站在黨的轉型、區域安全的立場，他們會團結穩健，堅定地走改革這條路。
江啟臣表示，當時時代雜誌的記者透過管道聯繫上他，希望採訪他、了解國民黨改革的進展、對未來的主張、美中台關係的變化，當時他也不清楚採訪內容會怎麼呈現，直到公布前才知道入選百大名單。對於時代雜誌中點出，江啟臣試圖走改革、吸引年輕選民的路線，但黨內保守勢力出現反撲力道。江表示改革不只是黨務年輕化，也包含組織面、財務面、地方黨部改選，過去一年他確實面臨很大壓力，改革過程中必須兼顧不同聲音，很多事情事緩則圓，未來仍會採取穩健的步伐回應社會期待。上榜的人物中，江啟臣最有印象的是美國白宮顧問蘇利文（Jake Sullivan），他指出蘇利文跟他是同個世代的人，且蘇利文在很年輕的時候就加入國安團隊，具有一定的經驗，也期待未來有更多合作的機會，「跟他同框是榮耀也是壓力，我們這個世代在這個環境下肩負更多的責任」。