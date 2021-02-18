NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

入選時代百大次世代人物　江啟臣：國際也關注國民黨改革

記者吳承翰、呂炯昌／台北報導

2021-02-18 10:43:36｜2021-02-18 10:45:53

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者呂炯昌攝）
▲國民黨主席江啟臣入選時代雜誌百大次世代人物，他表示這不僅是他個人獲選，而是國際社會都關注國民黨改革發展。（圖／記者呂炯昌攝）
國民黨主席江啟臣獲選為美國《時代雜誌》百大次世代人物，時代指江是亞洲歷史最悠久的政黨創黨以來最年輕的主席，致力於拓展年輕人的認同。江今（18）日上午受訪表示，能入選不只是他個人的因素，而是過去這段時間國民黨的改革有受到國際社會關注，站在黨的轉型、區域安全的立場，他們會團結穩健，堅定地走改革這條路。
我是廣告 請繼續往下閱讀
江啟臣表示，當時時代雜誌的記者透過管道聯繫上他，希望採訪他、了解國民黨改革的進展、對未來的主張、美中台關係的變化，當時他也不清楚採訪內容會怎麼呈現，直到公布前才知道入選百大名單。
對於時代雜誌中點出，江啟臣試圖走改革、吸引年輕選民的路線，但黨內保守勢力出現反撲力道。江表示改革不只是黨務年輕化，也包含組織面、財務面、地方黨部改選，過去一年他確實面臨很大壓力，改革過程中必須兼顧不同聲音，很多事情事緩則圓，未來仍會採取穩健的步伐回應社會期待。
上榜的人物中，江啟臣最有印象的是美國白宮顧問蘇利文（Jake Sullivan），他指出蘇利文跟他是同個世代的人，且蘇利文在很年輕的時候就加入國安團隊，具有一定的經驗，也期待未來有更多合作的機會，「跟他同框是榮耀也是壓力，我們這個世代在這個環境下肩負更多的責任」。
關鍵字

NOW民調中心

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

繼續作答
您最愛哪位本土劇女星？

您最愛哪位本土劇女星？

繼續作答
吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

交往前該「試車」嗎 ？

應該
不應該
45.28%54.72%
2021-02-17-2021-02-23

想到要上班就頭痛、腹痛又焦慮？您也有「收假症候群」嗎？

不會
64.2%35.8%
2021-02-15-2021-02-21
即時
推薦閱讀