立院新會期26日開議 時力：修正港澳條例、打擊囤房
記者呂炯昌／台北報導
2021-02-18 12:31:21｜2021-02-18 12:32:53
經過朝野協商後，立法院新會期今（18）日拍板26日開議。時代力量立院黨團今日也公布新會期優先法案，秉持「正義、人權、揭弊」立場，希望能修正《香港澳門關係條例》第十八條、《房屋稅條例》修正與吹哨者法案等法案。
時力立法院黨團於由總召邱顯智、副總召陳椒華委員及幹事長王婉諭委員共同召開「第三會期優先法案暨重點工作說明」記者會，說明時代力量黨團將在本會期於國會優先推動法案與工作重點，期能爭取各界認同，儘速審查相關重大議案，完成立法。邱顯智指出，時代力量黨團希望能盡早開議，可儘速完成自上會期所延宕的附屬機關預算審查。而在優先法案推動部分，香港局勢惡化已是不爭之事實，所以時力黨團再次呼籲各黨團支持《香港澳門關係條例》第十八條之修正，讓援港機制具體化。另外，自中天不予換照後，社會各界對媒體改革更殷殷期盼，為了維繫媒體作為第四權之功能和確保言論市場的自由多元，時力呼籲應儘速處理《媒體壟斷防止暨多元維護法》，讓媒體市場秩序回到常軌。邱顯智表示，《房屋稅條例》的修正，也是符合國人的期待。依據財政部年前公布的資料，全台灣 14% 房屋僅由 4% 的個人所持有，進一步來看，22% 房屋屬於 7% 的家戶，全台有2萬人手上有10 戶以上的房屋，然而空屋比例高達11%，可見臺灣囤房問題之嚴重。即使上會期立法院已經通過了實價登錄 2.0，但是囤房問題仍嚴重，希望這個會期能審理囤房稅相關法案，好讓台灣的年輕人買得起房子，看得到未來。自第十屆開始，時力黨團即提出《公益揭弊者保護法》，並列為優先法案，再次呼籲速將《公益揭弊者保護法》納入排審，讓吹哨者可以擁有法令的保障，避免因吹哨而遭報復。陳椒華指出，環境正義與居住正義之價值向來是時代力量所秉持之中心理念，《礦業法》、《廢棄物清理法》、《水土保持法》、《能源管理法》、《溫室氣體減量及管理法》及《土地徵收條例》是時代力量黨團所列之優先法案。尤其是《礦業法》，不僅是時代力量一再強調要排審的法案，也是小英總統和行政院長的承諾，因此希望行政院盡快提出版本，避免《礦業法》修法如同第九屆一樣，功敗垂成。陳椒華進一步一步一步表示，各縣市廢棄物不當丟棄非常嚴重，特別是在台南、雲林、彰化與屏東等縣市，廢棄物丟棄所造成環境污染已造成當地居民生活的困擾，造成廢棄物不當丟棄的現象其中原因是《廢棄物清理法》罰則太輕，另外再加上地方政府及相關的檢調單位並未積極查緝及要求清除，根本無法遏止不肖業者。她呼籲行政院盡快送出《廢棄物清理法》的修法版本，以讓民眾居住安全與食品安全有所保障。王婉諭則表示，促進性別平權仍是她本會期的重要工作。近幾年來，社會發生多起嚴重的殺傷事件，但回頭檢視案件，針對加害者長期、一連串的跟蹤騷擾行為，警方卻礙於沒有相關法令依據，無法作出任何處置或協助。目前已可以看到有許多跨黨派委員提出《跟蹤騷擾防制法》，期望本會期能展開審查，儘速通過，給予社會足夠的保護。台灣的少子女化問題又進入更嚴峻的狀態，成為國安危機，王婉諭認為，過去傳統價值經常將生養育兒的責任放在女性身上，其實應該要往性別平權的方向努力。對此，時代力量黨團也已提出修法版本，延長產假及陪產假的時間，並增加配偶陪產檢假 5 日，打造安心養育孩子的友善環境。王婉諭指出，《犯罪被害人權益保障法》和《精神衛生法》的修法也是新會期關注的重點，將會繼續致力就健全犯保協會的功能、權責與培力，以及取得經費的支援來努力，她呼籲社會各界要共同守護犯罪被害人的基本權益，並希望在犯罪預防前端，政府能提供完善的支持服務，協助精神障礙者穩定地走向復原的道路。