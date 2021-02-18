NBA／柯爾認為哈登加盟籃網 對奈許是助力也是壓力
記者鍾東穎/綜合報導
2021-02-18 10:52:55
前球星Steve Nash本季接掌籃網兵符，同是球員退役的勇士教頭Steve Kerr認為兩人面臨的處境大不同，尤其在James Harden加盟後，和Kevin Durant、Kyrie Irving組成三巨頭，陣容大換血，因此Nash要學習的可多著呢。
Kerr首年執教勇士時就有「浪花兄弟」Stephen Curry、Klay Thompson和」Draymond Green撐腰，相較籃網本季前陣容大洗牌，除了Irving，Durant剛傷癒復出，Harden開季加盟，三巨頭還在學習如何配合。Kerr認為這就是Nash需要多付出心力的地方，「他和我那時候相比差太多了，一樣的地方是我們都沒有執教過，有很多要學習的。大家都知道Harden加盟後，Nash的陣容大換血，他無疑有更多事情要做。」Kerr說，「不過我想，他跟我的想法是一樣的，無論何時，你都希望你執教的是一支很有天賦的球隊，而非重建中的隊伍，前者讓你有機會從中學習和累積經驗，也能贏球，這比每場比賽要學習又會輸球容易多了。」