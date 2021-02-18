牛年轉職潮火熱！營建、法律、醫療缺工攀升
記者黃仁杰／台北報導
2021-02-18 11:02:47
牛年牛市，轉職火熱！根據人力銀行今（18）日公布的轉職統計，在開工第二天全體徵才企業已逼近3.5萬家，比去年同期增加16%。另外，開工第一天，單日主動應徵次數，比去年同期增加15%，而年假7天，平均單日主動應徵次數，比去年同期增加5%，求職者邊休邊轉。
104人力銀行整合招募服務處資深副總鍾文雄表示，雖2020年受疫情影響，企業徵才一度在2020年4月陷入觀望，當時求職者心態也較往年保守、不敢轉職，但2020年年中，企業徵才開始反彈，景氣走高之勢延續到2021年進而帶動工作機會成長，想轉職的求職者不妨把握本波機會、積極投遞履歷，轉職也應守住十大禮儀，漂亮轉身、「牛」轉乾坤。2021年2月17日大年初六開工第一天，人力銀行線上徵才廠商已經近3.5萬家，比去年同期增加16%。二月份的工作機會數已經來到70.2萬個，創近5年同期次高，較2020年增加5萬7千個，成長近9%。半導體、電資通相關產業熱度不減，前5大徵才產業由「電子資訊相關業」14.6萬個工作數為首，其次為住宿餐飲服務業11.8萬個、一般製造業9.7萬個、批發及零售業9.7萬個、營建業5.5萬個工作機會。人力銀行觀察最近5年各產業人力需求，營建業受益於大型基礎建設、房地產續熱的影響，人力需大增，相較於2017年同期增加147%，另外醫療保健相關業則因去年疫情影響，加之國產疫苗拚今年上市，整體人力需求明顯竄升。而一般服務業、運輸物流等則相反，因邊境管制而開始出現下行趨勢。根據統計，農曆年前1個月，35.1萬人主動應徵，創3年新高，比去年同期增加1.1萬人，增幅3%。但鍾文雄也指出，離開舊東家不要存有「都要走人了，隨便、不交接」的心態，不但難保「舊東家人脈」，也可能惹來壞口碑，影響職場的活水經營。鍾文雄提醒求職者，用人主管除了會向舊雇主確認應徵者過往的口碑，社群網路也成為「考核」之一，加之網路走過必留下痕跡的特性，切勿在公開社群批評前東家。另外，在離開舊東家前，求職者別忘了索取離職證明，若為非自願離職除可作為失業給付之證明，也可作為未來求職時的年資、工作經歷證明。